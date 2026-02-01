Σε επιφυλακή η Π.Ε. Τρικάλων για την κακοκαιρία – υπερχείλισαν χείμαροι και έκλεισαν δρόμοι

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νομό Τρικάλων από τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε ισχύ βρίσκονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Μεγάρχη – Γενέσι, στο τμήμα από την είσοδο της Μεγάρχης έως την είσοδο του Πρίνους. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου και θα διατηρηθεί μέχρι να υποχωρήσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Επίσης, από τις 11:00 π.μ. σήμερα, απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εθνική Οδό Μουργκάνι – Γρεβενά, από τον κόμβο Μουργκανίου έως το 24ο χιλιόμετρο. Για τα υπόλοιπα οχήματα, η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

