Σε επιφυλακή για τα κουνούπια – Στις επιβαρυμένες περιοχές η Θεσσαλία με 320 κρούσματα την τελευταία 15ετία

Το νέο ενιαίο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και του Δρ. Σπυρίδωνος Μουρελάτου, διακεκριμένου βιολόγου – υδροβιολόγου, επικεφαλής της εταιρείας «Οικοανάπτυξη» και πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών (EMCA).

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκε η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, η οποία συγκαταλέγεται στις πλέον επιβαρυμένες περιοχές της χώρας ως προς τον Ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από το 2010 έως το 2025 καταγράφηκαν στη Θεσσαλία 320 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 14% των συνολικών κρουσμάτων της χώρας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, επιτήρησης και επιστημονικής παρακολούθησης, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης δεδομένων και μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να βασίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. Απαιτεί σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχή παρακολούθηση και άμεση δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιεί πλέον ένα ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη τη Θεσσαλία, με στόχο να περιορίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δρ. Σπυρίδων Μουρελάτος παρουσίασε αναλυτικά τη δομή του προγράμματος, το οποίο βασίζεται στον ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό, στον κεντρικό συντονισμό των παρεμβάσεων, στην ολοκληρωμένη εντομολογική και επιδημιολογική παρακολούθηση, στη χρήση drones και σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων πεδίου για την υποστήριξη των αποφάσεων.

Όπως έγινε γνωστό, το δίκτυο παρακολούθησης στη Θεσσαλία περιλαμβάνει περίπου 5.000 δυνητικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, 27 σταθερές θέσεις παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και χιλιάδες δειγματοληψίες πεδίου σε υγροτόπους, αγροτικές και περιαστικές περιοχές. Μέχρι τις 20 Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 13.800 δειγματοληψίες, ενώ οι μέχρι τώρα μετρήσεις δείχνουν χαμηλά επίπεδα όχλησης και θετικές ενδείξεις για τις επόμενες εβδομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σύστημα «Ecodev Intelligence», ένα καινοτόμο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε πέντε Περιφέρειες της χώρας και επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την ιεράρχηση περιοχών υψηλού κινδύνου και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων. Το σύστημα έχει ενσωματώσει περισσότερες από 45 εκατομμύρια καταγραφές πεδίου και περιβαλλοντικών δεδομένων, αποτελώντας μία από τις πλέον προηγμένες εφαρμογές στον τομέα της διαχείρισης κουνουπιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τονίστηκε επίσης ότι η επιτυχία του προγράμματος προϋποθέτει τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και στην έγκαιρη αναφορά προβλημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα όχλησης, αλλά κυρίως ζήτημα δημόσιας υγείας, πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού απέναντι σε νοσήματα που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών, όπως ο Ιός του Δυτικού Νείλου.