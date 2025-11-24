Σε εορταστικούς ρυθμούς τα Τρίκαλα – Τέσσερις Κυριακές ανοιχτά τα εμπορικά

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται πλέον η εμπορική αγορά των καθώς πλησιάζουμε προς τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η εορταστική περίοδος εγκαινιάζεται με την Black Friday, την ερχόμενη Παρασκευή (28/11) για χάρη της οποίας τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την άλλη Κυριακή (30/11).

Πολλές μεγάλες αλυσίδες προετοιμάζουν ήδη εκτεταμένες εκπτωτικές δράσεις, με αρκετές εξ αυτών να ανακοινώνουν «εβδομάδα εκπτώσεων» από σήμερα 24 Νοεμβρίου, ενώ ορισμένες μιλούν ακόμη και για «Black Month» με προσφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Εξάλλου, μέσα στον Δεκέμβρη, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους για ακόμη τρεις Κυριακές, στις 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.

Η λειτουργία των καταστημάτων τις επιπλέον Κυριακές, σε συνδυασμό με τις μεγάλες εκπτωτικές δράσεις του Νοεμβρίου, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον τζίρο των επιχειρήσεων.

trikalaenimerosi.gr