Σε δύο μήνες η μετατροπή της οδού Αμαλίας σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας

Κλειστή για την κυκλοφορία είναι από χθες η οδός Αμαλίας, στη διασταύρωση της με Νέλσωνος, καθώς ξεκίνησε τις εργασίες για μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας ο ανάδοχος του έργου, Θανάσης Σουλιμέτσης, όπως δήλωσε σήμερα στη Λέσχη 97,6 :

« Χθες το βράδυ που αρχίσαμε ήταν κλειστά τα μαγαζιά, γι αυτό θα κάνουμε τις καθαιρέσεις των πεζοδρομίων και τα σπασίματα τα απογεύματα που θα είναι κλειστά τα καταστήματα, ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα, και την ημέρα θα κάνουμε και τις άλλες εργασίες.

Χθες βγάλαμε τα παλιά κράσπεδά και σήμερα θα περάσουμε και καινούργια, σε εκείνο το κομμάτι που αρχίσαμε. Θα μπούνε οι πλάκες έπειτα, και στο τέλος οι κυβόλιθοι τελευταίοι. Αν και θα μεσολαβήσουν διακοπές και θα πρέπει να σταματάμε, θεωρώ πως σε 2 μήνες το πολύ θα ολοκληρωθεί το έργο.»