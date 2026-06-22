Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται τμήμα της παραποτάμιας οδού Αμαλίας – Κλείνει για τον επόμενο ενάμιση μήνα

Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας έχει αποφασίσει η δημοτική αρχή του Δήμου Τρικκαίων να μετατρέψει τμήμα της παραποτάμιας οδού Αμαλίας, η οποία θα κλείσει για τον επόμενο ενάμιση μήνα προκειμένου να στρωθεί κυβόλιθος στο δρόμο και να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά.

Σύμφωνα λοιπών με όσα είπε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο Δήμαρχος Νίκος Σακκάς :

« Είναι προγραμματισμένο να γίνουν κάποια έργα στην οδό Αμαλίας, να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια στην αριστερή μεριά όπως κατεβαίνει ο δρόμος, από την παλιά κλινική Παντελιδάκη ως και τη διασταύρωση με την κεντρική πλατεία. Θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας ο δρόμος έπειτα.»

Μιλώντας για το ίδιο θέμα ο ανάδοχος του έργου, Θανάσης Σουλιμέτσης, ανέφερε χαρακτηριστικά :

« Εγώ μπορώ να ξεκινήσω άμεσα, αυτή την εντολή έχω πάρει. Θα χρειαστεί ενάμιση μήνα τουλάχιστον, ο κυβόλιθος είναι ένα απαιτητικό έργο. Θα είναι όπως καταλαβαίνουν όλοι ο δρόμος σε μια άθλια κατάσταση. Από κει και πέρα όταν γίνουν τα πεζοδρόμια και τοποθετηθούνε, θα μπορούν να δουλεύουν λίγο πιο άνετα τα καταστήματα, και εμείς θα στρώνουμε τον κυβόλιθο στο δρόμο. Όπως ακριβώς είναι απέναντι στην άλλη όχθη του ποταμού, έτσι θα γίνει και η Αμαλίας.

Αύριο θα αρχίσω να κόβω τα κράσπεδα, οπότε θα σταματήσει και η κίνηση των οχημάτων από την κλινική Παντελιδάκη και προς τα κάτω.»