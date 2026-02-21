Σε βαρύ κλίμα το τριετές μνημόσυνο για τα κορίτσια της οικογένειας Πλακιά

Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το πρωί το τριετές μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία-Μαρία και τη Θωμαή Πλακιά, τα τρία αγγελούδια που χάθηκαν τόσο άδικα το 2023 στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μαζί με ακόμη 54 ανθρώπους και βύθισαν στο πένθος τόσο την περιοχή μας όσο και όλη την Ελλάδα.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, στο Καστράκι, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να σταθούν, έστω και σιωπηλά, δίπλα στις οικογένειες του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά.

Η Τοπική Κοινωνία Ενώνει Τη Φωνή Της

Η παρουσία του κόσμου από την Καλαμπάκα και τα γύρω χωριά έστειλε ένα σαφές μήνυμα συμπαράστασης.

Η κοινωνία συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό των οικογενειών, συμμεριζόμενη τον πόνο τους αλλά και τον αγώνα τους ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.

Κάλεσμα Για Συλλογική Παρουσία

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια έχει απευθύνει ανοικτό κάλεσμα για συγκέντρωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00 το βράδυ, στον χώρο του ΟΣΕ στην πόλη.

Η φετινή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πλησιάζουν οι δικαστικές διαδικασίες που αναμένονται μέσα στον επόμενο μήνα.

«Δεν Ξεχνάμε» — Ένα Μήνυμα Που Παραμένει Ζωντανό

Το δυστύχημα δεν αποτελεί απλώς ένα γεγονός του παρελθόντος. Είναι μια ανοιχτή πληγή που ζητά απαντήσεις.

Και όσο οι απαντήσεις αυτές καθυστερούν, η μνήμη γίνεται δύναμη, παρουσία και διεκδίκηση.

Η σημερινή ημέρα δεν ήταν μόνο ημέρα πένθους.

Ήταν ημέρα ενότητας. Μια υπενθύμιση ότι η απουσία των τριών κοριτσιών συνεχίζει να γεμίζει με ευθύνη όσους μένουν πίσω.

Και η υπόσχεση που ακούστηκε ξανά, χαμηλόφωνα αλλά αποφασιστικά, είναι μία:

Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, θα είμαστε όλοι εδώ.

kalabakacity.gr