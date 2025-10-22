Σε ανακριτή και εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 18χρονος μητροκτόνος

Σε ανακριτή και εισαγγελέα θα οδηγηθεί σήμερα ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του πνίγοντάς τη με μια πετσέτα μπάνιου.

«Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πάρα πολλές σχέσεις».

Με τα λόγια αυτά περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 18χρονος τους λόγους που τον οδήγησαν στη δολοφονία της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος, μαθητής ΕΠΑΛ, δεχόταν τα τελευταία χρόνια, μετά το διαζύγιο των γονέων του, συστηματικό bullying από συνομήλικούς του για την οικογενειακή του κατάσταση.

«Δεν έχω κανέναν φίλο, με έχουν στο περιθώριο», φαίνεται πως είπε στους αστυνομικούς.

Ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις.

