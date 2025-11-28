Σε αναζήτηση ιδιώτη για την αξιοποίηση του ιαματικού πόρου Ριζώματος

Η ιαματική πηγή Παναγιά στο Ρίζωμα παραμένει αναξιοποίητη εδώ και χρόνια, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες της δημοτικής αρχής για την ανάδειξή της.

Η πηγή, γνωστή στους κατοίκους της περιοχής για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα τοπικής εμβέλειας Ιαματικό Κέντρο.

Η εγγύτητα της πηγής δίπλα στο Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης, ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιστημονικής μελέτης, οικοτουριστικής ανάπτυξης και συμμετοχής σε προγράμματα ανάδειξης της γεωπολιτιστικής κληρονομιάς.

Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων μετά από σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Απόστολος Παππάς παρουσίασε το χρονικό των μελετών του ΙΓΜΕ σημειώνοντας ότι συνολική μελέτη κοστολογείται σε 1,6 εκατ. ευρώ κάτι που δυσχεραίνει την υλοποίηση.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρεθεί κάποιος ιδιώτης για να επενδύσει στο έργο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά το προηγούμενο διάστημα τον επισκέφθηκαν στο γραφείο του δύο επενδυτές που έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο, χωρίς όμως ανάλογη συνέχεια.

