Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη στη Θεσσαλία – Αυξημένες νοσηλείες βρεφών

Ανησυχία προκαλεί η αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα, μια λοίμωξη που παρότι θεωρείται ξεχασμένη, απειλεί τους περισσότερο ευάλωτους πολίτες.

Το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών, καταγράφηκε έξαρση του κοκκύτη στην Αθήνα και τη Θεσσαλία, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες της Δημόσιας Υγείας.

«Ο κοκκύτης, μια εξαιρετικά μεταδοτική λοίμωξη του αναπνευστικού, παραμένει απειλή για όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα όμως για τα βρέφη, εκ των οποίων το 1 στα 3 χρειάζεται νοσηλεία», επισήμανε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας του ΕΚΠΑ και Διευθύντρια της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής του «Αττικόν», κα Βάνα Παπαευαγγέλου, στο webinar του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ).

«Το 2024 παρατηρήθηκε έξαρση της νόσου κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλία και κυρίως σε κοινότητες Ρομά», επισήμανε και υπογράμμισε ότι «η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ο εμβολιασμός της εγκύου αποτελεί το μοναδικό μέτρο πρόληψης για τα βρέφη».

