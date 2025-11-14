Σε ένα εξάμηνο παραδίδεται το βόρειο τμήμα του Ε65

Μέσα στο 2026 (στο τέλος του β’ τριμήνου) αναμένεται να “κοπούν κορδέλες” για το βόρειο τμήμα (από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό) του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Με την ολοκλήρωσή του συμπληρώνεται το παζλ του οδικού άξονα που θα συνδέσει την ανατολική με τη δυτική Ελλάδα.

Tα τελευταία 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ενταγμένα και στο Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία προς το τέλος του β’ τριμήνου 2026.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, ο ρυθμός προόδου ξεπερνούσε το 86,2%, όπως πιστοποιήθηκε και από πλευράς Ανεξάρτητου Μηχανικού που έχει επιλεγεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με την ολοκλήρωσή του το βόρειο τμήμα, θα ενωθεί στον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων με το μεσαίο τμήμα του Ε65 Ξυνιάδα – Τρίκαλα που βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2017. Αυτά τα περίπου 80 χλμ., σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, έχουν ήδη δώσει μια νέα μορφή στα ταξίδια από Αθήνα προς Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καλαμπάκα και προς όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας.

Βασική βελτίωση για όλους τους οδηγούς, είναι ότι πλέον παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά.

Ολόκληρος ο Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024, σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

