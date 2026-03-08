Σεισμός σήμερα τα ξημερώματα στα Γιάννινα αισθητός και στα Τρίκαλα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 5:32, σήμερα, 8-3-2026, στα Ιωάννινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα Τρίκαλα, χωρίς πάντως να προκαλέσει ανησυχία. Συγκεκριμενα το επίκεντρο εντοπίζεται 12,6χλμ νοτιοδυτικά από το Λυκόστομο Ιωαννίνων.

Ο σεισμός βγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο, κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

