Σαρωτικοί έλεγχοι από ΙΚΑ και Εφορία στην τοπική αγορά

Kαθώς η κίνηση αυξάνεται στην αγορά ενόψει της εορταστικής περιόδου και του Μύλου των Ξωτικών, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΙΚΑ και της εφορίας στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου των Τρικάλων και όχι μόνο.

Οι έλεγχοι έχουν να κάνουν με τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής.

Τα μικτά κλιμάκια προχώρησαν σε ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών, για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

Στο μεταξύ από το επόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή το Χριστουγεννιάτικο ωράριο στην εμπορική αγορά των Τρικάλων.

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά και τις 3 Κυριακές του μήνα (14, 21 και 28 Δεκεμβρίου), με τους εμπόρους να ελπίζουν σε τόνωση του τζίρου τους.

E.Π. trikalaenimerosi.gr