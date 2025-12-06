Σακκάς: “Πρότυπο έξυπνης πόλης τα Τρίκαλα” – Ο Μύλος και η τόνωση του τουρισμού

Τα Τρίκαλα έχουν καταφέρει να μεταμορφωθούν σε έναν από τους δημοφιλέστερους χριστουγεννιάτικους προορισμούς της χώρας, με τον περίφημο «Μύλο των Ξωτικών» να αποτελεί τον κυρίαρχο πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Ωστόσο, η επιτυχία της πόλης δεν περιορίζεται μόνο στο χριστουγεννιάτικο εορταστικό κλίμα. Η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς παρουσιάζουν στον «Ε.Τ.» τη συλλογική στρατηγική που ακολουθείται από το 2011, θέτοντας ως θεμέλιο τη φιλοξενία και τη συνεχή βελτίωση, πέρα από την απλή τουριστική ανάπτυξη.

Η αναγνώριση του δήμου ως πρότυπο «έξυπνης πόλης» και «πόλης να ζεις» είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας στρατηγικής που συνδυάζει την τεχνολογία – με έργα όπως το Στρατηγικό πλάνο Εξυπνης Πόλης restart mAI city και το Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό και τη βελτίωση των καθημερινών υποδομών.

Από τους ποδηλατοδρόμους των 20 χιλιομέτρων και την ανάπλαση του Ληθαίου, μέχρι την ένταξη στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, τα Τρίκαλα στοχεύουν στον βιώσιμο, ανθρώπινο και ανθεκτικό μετασχηματισμό.

Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, που βασίζεται σε τρεις τομείς (πρωτογενής, μεταποίηση, τουρισμός) και η προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού, ολοκληρώνουν το όραμα για έναν δήμο με συνεχώς ανώτερο επίπεδο ποιότητας ζωής.

Η πόλη έχει βάλει τα γιορτινά της και χιλιάδες επισκέπτες έρχονται για να ζήσουν με τις οικογένειές τους τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Ποια είναι εκείνα τα βήματα και οι παρεμβάσεις που έχετε υλοποιήσει για να γίνουν τα Τρίκαλα ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Χριστουγέννων;

Κατ΄ αρχάς, στηριζόμαστε σε μια ομάδα που είναι τμήμα της κοινωνίας, που ζει σε αυτή και σε αλληλεπίδραση με τις ανάγκες της. Κατά δεύτερον, δίνουμε έμφαση στη φιλοξενία και όχι απλώς στην επίσκεψη ή στον τουρισμό. Κατά τρίτον, συλλογικά αντιμετωπίζουμε -και εννοώ και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο- το όλο θέμα. Ο Μύλος των Ξωτικών αγκαλιάστηκε από όλους από το 2011. Η κριτική που ασκείται εντάσσεται στο πλαίσιο βελτίωσης και όχι σε καταστροφολογία ή σε πλήρη άρνηση. Κάθε χρόνο επιχειρούμε να βρούμε τι ήταν λιγότερο θετικό, ώστε να το βελτιώσουμε την επόμενη χρονιά. Και εδώ να σημειώσω κάτι. Δεν στρεφόμαστε μόνο γύρω από τον Μύλο. Τι αξία θα είχε, αν ο Μύλος και το Πάρκο Ματσόπουλου ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά στην πόλη δεν υπήρχε ούτε ένα αξιοθέατο; Για αυτό, παραλλήλως υλοποιούμε πλήθος έργων, μετασχηματίζοντας μια τυπική ελληνική πόλη, σε βιώσιμη, ανθρώπινη και λειτουργική πόλη: Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας, ποδηλατόδρομοι 20 χλμ., ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου, νέα κεντρική πλατεία, Μουσείο Τσιτσάνη, ψηφιακός μετασχηματισμός με 6,9 εκατ. €, Ψηφιακό Μουσείο – Πάρκο Ασκληπιού, νέα Πινακοθήκη, Σπίτι Τρικαλινών Δημιουργών, είναι μερικά από όσα συμπληρώνουν την προσπάθειά μας, να αλλάξουμε επίπεδο για τους κατοίκους και τους φιλοξενούμενους.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ή δυσκολία που αντιμετωπίζετε σήμερα ως Δημοτική Αρχή;

Να παραμένουμε κάθε λεπτό, αξιοπρεπείς απέναντι στον πολίτη που μας τίμησε με το 61%. Το θέσαμε ως στόχο από την πρώτη στιγμή. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε με αυτή τη λογική.

Τι είναι αυτό που σας δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στη θέση του δημάρχου, και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους κατοίκους των Τρικάλων και των χωριών;

Τα χαμογελαστά πρόσωπα των συμπολιτών, σε έναν δήμο που θα μετασχηματίζεται σε ένα συνεχώς ανώτερο επίπεδο ποιότητας ζωής. Τα πρώτα δείγματα ήδη είναι απτά. Συνεχίζουμε σταθερά.

Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμά σας για την πόλη και ποιες είναι οι προτεραιότητες σας για την επόμενη περίοδο;

Αμεση ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται στο τελευταίο τους στάδιο. Πιστεύω ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, μετά τις καταστροφές που προξένησε ο «Daniel», έχει αισθητά βελτιωθεί και είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ πάντως ότι ο γενικός μας κανόνας είναι η βιώσιμη, ανθρώπινη και ανθεκτική πόλη, με χωριά που μπορούν να παραμείνουν ζωντανά. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά, πολλές υποδομές, περισσότερη προσοχή σε μικρά και μεγάλα θέματα.

Ποιο είναι το σχέδιο του δήμου για τη συνέχιση της βελτίωσης των καθημερινών υποδομών (οδοποιία, πεζοδρόμια, καθαριότητα, πράσινο), τόσο στην πόλη όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα;

Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, κάθε μέρα, για κάθε τι, για κάθε πολίτη. Λειτουργούμε με βάση τον άνθρωπο, με βάση τις ανάγκες του. Στα χωριά μας χρειαζόμαστε υπηρεσίες για την καθημερινότητα. Η καθαριότητα είναι κυρίαρχο μέλημα παντού, το περιβάλλον απαιτεί μέγιστη προσοχή. Επομένως, ο εξοπλισμός των υπηρεσιών, το πρόσθετο προσωπικό, η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και η στιβαρή οικονομική πολιτική, είναι οι άξονες με τους οποίους μπορούμε να δράσουμε για τον πολίτη.

Πώς αξιολογείτε την πορεία του τουρισμού στην περιοχή και ποια είναι η στρατηγική σας για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας;

Η άνοδος είναι αδιαμφισβήτητη. Εχει δημιουργηθεί μια αγορά την οποία αγνοούσαμε ως πόλη. Θέλω να επισημάνω το εξής: ο τουρισμός είναι μόνο ένας πόλος για την τοπική μας οικονομία. Οι τρεις τομείς της οικονομίας ήδη δούλευαν πολύ καλά, αλλά με τον τουρισμό δημιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίες και ευκαιρίες, σε επαγγέλματα και δραστηριότητες που δεν ήταν κυρίαρχα. Θέλω να υπενθυμίσω την πολύ μεγάλη κτηνοτροφική και γεωργική παράδοση στην περιοχή μας: κρέας, γάλα, γαλακτοκομικά, σιτηρά, ζωοτροφές και ένας ολόκληρος κύκλος οικονομίας γύρω από τον πρωτογενή τομέα, «ζούσαν» χωρίς τον τουρισμό και ταυτόχρονα επηρεάζονται θετικά από αυτόν. Οι επισκέπτες χρειάζεται να τραφούν και ο πρωτογενής τομέας, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και των γύρω περιοχών, είναι τροφοδότης. Οπότε βασικό μας μέλημα είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες φιλοξενίας και εμπειριών, σε συνεργασία με όλους τους κλάδους της αγοράς.

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία πόσοι επισκέπτονται την πόλη αυτές τις ημέρες και πόσο αυτό βοηθάει την τοπική οικονομία;

Εντός του Μύλου βρισκόμαστε κοντά στο 1.200.000 Ελλήνων και Βαλκάνιων φίλων τα τελευταία χρόνια. Η πόλη δέχεται πρόσθετες επισκέψεις, οπότε είμαστε χαρούμενοι να προσφέρουμε στιγμές και εμπειρίες σε ακόμη περισσότερους. Σε οικονομικό επίπεδο προφανώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, αλλά σαφώς υπάρχει όφελος σε πολλούς κύκλους της τοπικής οικονομίας.

Υπάρχουν πληροφορίες για το αν έχουν αυξηθεί οι πολίτες που αποφασίζουν να έρθουν να ζήσουν μόνιμα την πόλη σας λόγω της ποιότητας ζωής και των εργασιακών ευκαιριών;

Η τελευταία απογραφή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν, δεν το φανερώνει. Ομως στην πράξη ναι, έχουμε διαπιστώσει δύο στοιχεία. Το πρώτο, ότι -όπως πάντα συνέβαινε- Τρικαλινοί φοιτητές επιστρέφουν στην πόλη. Αυτό, με τη σειρά του, προσδίδει ένα σαφές επιστημονικό δυναμικό στην περιοχή μας, πάντα έτοιμο να προσφέρει, με δίψα για νέες ιδέες. Το δεύτερο, ότι υφίσταται ένας αριθμός ατόμων που επιλέγει την πόλη για εργασία, λόγω του ότι είναι επίπεδη, ασφαλής, άμεσα και γρήγορα προσβάσιμη, με συνεχώς βελτιούμενες υποδομές σε πολλούς τομείς.

Τα σημαντικότερα έργα

Ποια θεωρείτε ως τα σημαντικότερα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται στον Δήμο Τρικκαίων;

Χωρίς αξιολογική σειρά, θα ήθελα να τονίσω πως οι 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης έως το 2030, όπου ενταχθήκαμε, το restart mAI city, το Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας, η νέα Πινακοθήκη, ο χώρος Μουσικής και το Ψηφιακό Ασκληπιείο είναι ο ένας τομέας. Ολοκληρώνονται σταδιακά και θα δημιουργήσουν ακόμη ένα υψηλότερο επίπεδο βιωσιμότητα για κατοίκους και φιλοξενούμενους.

Σε έναν δεύτερο τομέα, θα ξεχώριζα το «αόρατο» έργο των 15 εκατ. €, με πλήρη αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε όλη την πόλη, τα 65 εκατ. € που υποβάλαμε για λογαριασμό όλου του Νομού Τρικάλων και τα αρδευτικά του δίκτυα, την ανάπλαση στις όχθες του Ληθαίου, το νέο πρόγραμμα αναμόρφωσης και διαδρομών στον Αγιαμονιώτη ποταμό, τους ποδηλατόδρομους που ολοκληρώνουμε, τις δύο νέες πλατείες, την αποκατάσταση 11 γεφυρών και την κατασκευή 2 νέων, την πλήρως καθετοποιημένη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικών Δομών.

Ποιες νέες, καινοτόμες τεχνολογικές παρεμβάσεις δρομολογείτε;

Εδώ και 20 χρόνια εστιάσαμε ως πόλη και με τους προηγούμενους συναδέλφους στην πληροφορική και την τεχνολογία. Οταν η Ελλάδα ζούσε τον «πυρετό» των Ολυμπιακών Αγώνων, εμείς δημιουργούσαμε το πρώτο free wifi. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της τεχνολογίας. Δοκιμάσαμε δεκάδες προγράμματα, πήραμε μέρος σε πλήθος πιλοτικών δραστηριοτήτων, με κορωνίδα το παγκοσμίως γνωστό Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό. Είδαμε ποια προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και τα προσαρμόσαμε σε αυτές. Πλέον, με το Στρατηγικό πλάνο Εξυπνης Πόλης restart mAI city, των 6.9 εκατ. €, δώσαμε το στίγμα μας: 10 τομείς έργων και δεκάδες υποέργα, για μια πόλη που θα «ζει» με ψηφιακή υποδομή, έναν δήμο που θα χρησιμοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες, ενίοτε «αόρατες», αλλά πάντα χρήσιμες. «Εξυπνο» δεν είναι απλώς το smartphone ή μια συσκευή. Εξυπνο είναι, αυτή η συσκευή να σου παρέχει ευκολία στην εύρεση χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ, στην εξεύρεση δημοτικών υπηρεσιών, στην ενημέρωση για θέματα της πόλης και της καθημερινότητας… μαζί με τα 20 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων.

