Σακκάς: Νέα δεδομένα με τον Κώδικα του Υπουργείου Εσωτερικών – Ισχυρή παρουσία της Θεσσαλίας στην Attica Green Expo 2026

Θέματα της Θεσσαλίας με βάση την αναδιάταξη και ανασυγκρότηση που ακολούθησε τον Daniel, σε συνδυασμό με τα θέματα της Αυτοδιοίκησης στη βάση του νέου Κώδικα, έθεσε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και πρόεδρος του Δήμου Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, στην Attica Green Expo 2026.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο, μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και κεντρικό θέμα συζήτησης στη στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη βιώσιμη μετάβαση: ρόλοι, αρμοδιότητες και ο Νέος Κώδικας στην πράξη», ο κ. Σακκάς

Αναφέρθηκε στις πληγές που άφησε ο Daniel σε όλη τη Θεσσαλία

Στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με 761 άρθρα δίνει προοπτική για τους Δήμους τα επόμενα χρόνια

Στη θετική συγκυρία της υπουργίας του κ. Λιβάνιου, τόσο για τα ειδικότερα θέματα της Αυτοδιοίκησης όσο και για την ευρύτατη αποδοχή (σχεδόν 80%) των διατάξεων του νέου Κώδικα

Στην υπεύθυνη και σοβαρή εργασία από την πλευρά του Υπουργείου για αυτόν τον Κώδικα, καθώς τα πρώτα ζητήματα τέθηκαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, μετά το συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Ρόδο

Στην ανάγκη εξειδίκευσης ορισμένων ζητημάτων, με βάση την άμεση επαφή των δημοτών με τους Δημάρχους για θέματα καθημερινότητας.

Ο κ. Σακκάς μάλιστα, προέτρεψε τον κ. Λιβάνιο να δώσει ένα όνομα στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, που έχει ήδη την εμπειρία των μεταρρυθμίσεων με «Καποδίστρια», «Κλεισθένη», «Καλλικράτη».

Το 60% των Δήμων

Το συγκεκριμένο πάνελ είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αντικατόπτριζε τη γνώμη των περισσότερων ΠΕΔ της χώρας, αφού σε αυτό μετείχαν πρόεδροι από 7 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, που εκπροσωπούν περίπου το 60% των Δήμων (198 από τους 332) και το 60% του πληθυσμού της χώρας (6,3 εκατ. κατοίκους)

Στο πάνελ των συνομιλητών ήταν ακόμη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Αργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου, ο αντιπρόεδρος ΠΕΔ Στ. Ελλάδας και δημοτικός σύμβουλος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης, ο πρόεδρος ΠΕΔ Νοτίου Αιγίου και Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Ελεγκτών Δημοσίου Τομέα του HIIA (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών κ. Ανδρέας Ροδάκος).

Ισχυρή παρουσία της ΠΕΔ Θεσσαλίας

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΕΔ Θεσσαλίας μετέχει με περίπτερο στην Attica Green Expo 2026 και ισχυρή παρουσία, καθώς Δήμαρχοι της Θεσσαλίας λαμβάνουν μέρος σε ισάριθμα πάνελς. Μάλιστα η θεματολογία είναι ευρεία, καθώς συζητώνται ζητήματα για την κλιματική κρίση, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τις τεχνολογίες για τον πολίτη, την κυκλική οικονομία, την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία, την αγροτική ανάπτυξη, τη διαχείριση αποβλήτων, το αστικό πάσινο, την τουριστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική μετάβαση, το μέλλον των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, τον ορεινό τουρισμό κ.α.