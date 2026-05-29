Σακκάς και Λιβάνιος ταύτιση απόψεων και στα θέματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ

Κοινός τόπος η επιτάχυνση στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, για τον Υπουργό Εσωτερικών και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχο Τρικκαίων.Οι κ. Θοδωρής Λιβάνιος και Νίκος Σακκάς συνομίλησαν με τις παρεμβάσεις τους στη διάρκεια της Attica Green Expo 2026 (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026).

Ο μεν κ. Σακκάς ξεκίνησε την τοποθέτησή του περιγράφοντας ακριβώς όσα αφορούσαν τη Θεσσαλία και την καταστροφή που επέφερε ο Daniel.

Ο δε κ. Λιβάνιος, συμφώνησε πως η καταστροφή αυτή δεν ήταν μόνο η έκταση ή η ένταση του φαινομένου. Αλλά και η ταχύτητα ανταπόκρισης (συνολικότερα των Δήμων και της Πολιτείας) σε ζητήματα καθημερινότητας, αναφέροντας ως παράδειγμα τις χρηματοδοτήσεις.

Και επεσήμανε ότι αυτά τα ζητήματα καθημερινότητας, είναι ο δεύτερος πυλώνας, του νέου οικοσυστήματος για τους Δήμους, που οικοδομεί ο Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξάλλου, η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας, με θέμα «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη βιώσιμη μετάβαση: ρόλοι, αρμοδιότητες και ο Νέος Κώδικας στην πράξη».

00:00

01:38