Σακκάς για το σακίδιο με τις 40.000 ευρώ: «Υπάρχει υλικό στις κάμερες …»

Νέα διάσταση δόθηκε σήμερα στην πολύκροτη υπόθεση του σακιδίου με τις 40.000 ευρώ, το οποίο δήμαρχος ξέχασε στην αίθουσα του Gisemi μετά την γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ – μια αποκάλυψη που είχε κάνει το trikalaenimerosi.gr.

Σήμερα το πρωί, στο Ράδιο «Ζυγός», υπήρξαν κρίσιμες μαρτυρίες μέσα από ραδιοφωνική αντιπαράθεση δυο εκ των πρωταγωνιστών στα τελευταία γεγονότα του ΦΟΔΣΑ. Αρχικά μίλησε ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος λέγοντας ότι ο ίδιος πράγματι είχε ξεχάσει ένα σακίδιο στην αίθουσα, αλλά αυτό συνέβη στην προηγούμενη συνέλευση. Επιτέθηκε μάλιστα με σφοδρότητα στον δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΠΕΔ Νίκο Σακκά, κατηγορώντας τον ότι ενορχήστρωσε την όλη ιστορία για να τον πλήξει επειδή έμεινε έξω από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ. Μάλιστα η επίθεση Αβραμόπουλου στον Σακκά είχε και πολιτική διάσταση, καθώς ο Καλαμπακιώτης δήμαρχος έκρινε το έργο του Τρικαλινού συναδέλφου του καταλογίζοντάς του ότι παρέλαβε έναν εξαιρετικό δήμο και τον υποβάθμισε.

Κάπου εκεί ο Σακκάς, ενώ είχε ολοκληρώσει την αρχική του παρέμβαση, ζήτησε να ξαναβγεί στον αέρα. «Εγώ για το σακίδιο με τις 40.000 ευρώ ενημερώθηκα από υπάλληλο του Δήμου» είπε, και συνέχισε ρίχνοντας μια …βόμβα: «Υπάρχει καταγραφή στις κάμερες για όλα …».

Η μαρτυρία του δημάρχου Τρικάλων αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση καθώς εισφέρει ένα νέο στοιχείο που είναι καθοριστικό για το τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς ο δήμαρχος Σακκάς και οι υπεύθυνοι στο Gisemi έχουν δει το υλικό των καμερών. Εκεί φαίνεται αν ο Αβραμόπουλος – ή όποιος άλλος-, μπήκε στην αίθουσα με το επίμαχο σακίδιο ή χωρίς αυτό … Επομένως καλό είναι, για να ξεκαθαρίσει το θέμα και να μην δηλητηριάζεται η ατμόσφαιρα, η επίμαχη καταγραφή να δοθεί στη δημοσιότητα. Αν όχι, ο πρόεδρος της ΠΕΔ ας πάει το υλικό κατευθείαν στον εισαγγελέα, ως έχει υποχρέωση …

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr