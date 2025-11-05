Σακκάς για “Μύλο Ξωτικών”: Επί 14 χρόνια τα Τρίκαλα βαδίζουν στον δρόμο που οδηγεί στην επιτυχία

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα e-ota.gr για τον Μύλο των Ξωτικών και το συνολικό εγχείρημα, παραχώρησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Η δημοσιογράφος κ. Ειρήνη Μουστακαριά έθεσε ερωτήματα συνολικά για τη διοργάνωση, την προετοιμασία, τον ρόλο της στην κοινωνία των Τρικάλων.

Ο κ. Σακκάς αναφέρθηκε στη συλλογικότητα του εγχειρήματος, στην οικονομική του προσφορά όχι μόνο στην κοινωνία των Τρικάλων, στον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο και οι τρικαλινοί και οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν τους επισκέπτες, στις συνεργασίας και γενικότερα, στην ταυτοτική διάσταση του Μύλου των Ξωτικών για τα Τρίκαλα επί 14 συνεχόμενες, εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει ο Μύλος – στις 21 Νοεμβρίου – οι απαντήσεις του Δημάρχου Τρικκαίων αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.

