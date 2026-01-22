Σακκάς: Έμπρακτη στήριξη στη ΔΕΥΑΤ από τη δημοτική αρχή (φωτο)

Σαφής ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στην κοπή πίτας της μεγαλύτερης δημοτικής επιχείρησης, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026: Στα τρία χρόνια με αυτή τη διοίκηση στον Δήμο Τρικκαίων, το νερό ως δημόσιο αγαθό εφαρμόζεται στην πράξη, καθώς δεν υπήρξε καμία αύξηση στην τιμή του νερού.

Ο κ. Σακκάς συνέχισε για τη δημοτική επιχείρηση:

– Υλοποιεί τεράστιο έργο στον κοινωνικό τομέα (όπως φάνηκε και στην πρόσφατη κακοκαιρία) και ως παροχή υπηρεσιών σε πολίτες στο αντικείμενό της,

– Διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό και τον μεγαλύτερο αριθμό υλοποιούμενων ή προϋπολογισθέντων έργων

– Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση συνεργάζονται άψογα για να υλοποιήσουν τα παραπάνω.

Για τους λόγους αυτούς, η δημοτική αρχή προσφέρει έμπρακτη στήριξη στη ΔΕΥΑΤ, συνέχισε ο κ. Σακκάς. Ευχήθηκε, παραλλήλως, υγεία σε κάθε εργαζόμενο/η και στις οικογένειές τους, με συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης με τον ίδιο ρυθμό.

Ακολούθως, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, απηύθυνε αρχικώς συγχαρητήρια στη δημοτική αρχή, στον διευθυντή της επιχείρησης, στα μέλη του ΔΣ του σωματείου και στους εργαζομένους της επιχείρησης για την υπάρχουσα συνεργασία. Επεσήμανε πως το 2025 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για τα έργα που υλοποιήθηκαν και όσα συνεχίζονται, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά: “Φαίνεται η δουλειά των εργαζομένων. Συνεχίστε τη, καθώς είναι πολύ σημαντική για την πόλη και τα χωριά μας”, τόνισε ο κ. Μπλουγούρας, απευθυνόμενος σε κάθε εργαζόμενο/η.

Ο δε διευθυντής της επιχείρησης κ. Χάρης Καλλιάρας ευχήθηκε σε όλους/ες “υγεία για να συνεχίζουμε τις εργασίες με τον ίδιο ρυθμό για όλους και για το καλό της πόλης και των χωριών”. Ευχαρίστησε, δε, τους εργαζόμενους για τη μεγάλη τους προσφορά και για τη μελλοντική θετική τους διάθεση.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του σωματείου κ. Αχιλλέας Γεροδήμος ομοίως ευχαρίστησε το ΔΣ της επιχείρησης για τη συνεργασία, ενώ τόνισε πως το σωματείο στηρίζει και έμπρακτα, τον π. Εφραίμ (που ευλόγησε την κοπή της πίτας) στο φιλανθρωπικό του έργο. Τόνισε, δε, πως για το 2026 τίθενται νέες βάσεις, για πιο παραγωγική χρονιά, με συναδελφικότητα.

Από τα μέλη του ΔΣ, η αντιδήμαρχος Σοφία Αλεστά επίσης ευχαρίστησε το προσωπικό της επιχείρησης για την προσφορά του, επισημαίνοντας πως διαχειρίζονται το “πλέον πολύτιμο δημόσιο αγαθό, για την κοινωνία”. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Γιάννης Τριγώνης, που αναφέρθηκε στην προσφορά των εργαζομένων που εκτιμά η κοινωνία, καθώς πρόκειται για σκληρή δουλειά, χωρίς ωράριο.

Παρέστησαν επίσης από το ΔΣ οι Κώστας Αργυρίου, Αντώνης Τζερεμές, Θοδωρής Σιακαβάρας (και ως αντιπρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος Τρικάλων της ΑΔΕΔΥ), Χρήστος Ταμπακάς. Ακόμη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ακης Αναστασίου, Βασίλης Κρανιάς, Παντελής Λιούλιος και από τη μείζονα αντιπολίτευση ο Αντώνης Λάππας.

Από το γραφείο Τύπου