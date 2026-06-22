Πύλη: Ανήλικος οδηγός φορτηγού ενεπλάκη σε τροχαίο – Εγκατέλειψε τραυματισμένο μοτοσικλετιστή

Τροχαίο με εγκατάλειψη καταγράφηκε χθες βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Πύλης. Δράστης ένας ανήλικος οδηγός φορτηγού που συγκρούστηκε με μοτοσικλετιστή τον οποίο και εγκατάλειψε τραυματισμένο στο τόπου συμβάνοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία “χθες (21-06-2026) το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Πύλης Τρικάλων, Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ημεδαπού άνδρα, ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς και την πρόκληση υλικών ζημιών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, ωστόσο, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Τρικάλων, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον, συνελήφθη και ο πατέρας του για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.”