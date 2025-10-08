Πόλος έλξης τα τρία περίπτερα της Ελληνικά Γαλακτοκομεία στην Anuga

Με μια γκάμα διατροφικών προϊόντων υψηλού επιπέδου, σφράγισε την παρουσία της στη φετινή έκθεση Anuga, της Κολωνίας, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Η Τρικαλινή εταιρεία που αποτελεί τον εθνικό πρωταθλητή στον κλάδο των γαλακτοκομικών, πήρε μέρος στην έκθεση με τρία ξεχωριστά περίπτερα:

Ένα ομιλικό, στο dairy hall, όπου παρουσίασε τις τρεις βασικές προϊοντικές της κατηγορίες: Φέτα Π.Ο.Π., ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, και Χαλλούμι Π.Ο.Π.

Ένα δεύτερο περίπτερο το οποίο βρισκόταν στο κυπριακό hall, αφιερωμένο στην παρουσίαση του νέου εργοστασίου στην Κύπρο και στην παραγωγή Χαλλουμιού Π.Ο.Π.

Τέλος, στο τρίτο περίπτερo, της κατηγορίας non-dairy, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλήρη σειρά προϊόντων της εταιρείας ήτοι: Το Τσάι του Βουνού, τους χυμούς Κάμπος Χίου, τα αναψυκτικά Κλιάφα, και το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Δουμπιά.

Η επισκεψιμότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των πελατών επικεντρώθηκε στα προϊόντα Κεφίρ High Protein και στη γκάμα του Χαλλουμιού Π.Ο.Π.

