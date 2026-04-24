Πυρκαγιές: “Απαιτητικό” το φετινό καλοκαίρι – Στο μικροσκόπιο περιοχές όπως η Θεσσαλία

Το καλοκαίρι του 2026 προδιαγράφεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό για το σύστημα πολιτικής προστασίας, με τον σχεδιασμό να διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου που αποτυπώνει την εμπειρία των τελευταίων ετών.

Η εκτίμηση αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης για την περιφέρεια της Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον συντονισμό και την ενίσχυση των προληπτικών παρεμβάσεων, σε μια περίοδο όπου οι κλιματικές συνθήκες καθιστούν τις πυρκαγιές πιο δύσκολα διαχειρίσιμες και λιγότερο προβλέψιμες.

Οι «βαριές» χρονιές 2024 –2025 ανεβάζουν τον πήχη για το 2026

Η αφετηρία για τον φετινό σχεδιασμό είναι επιβαρυμένη, καθώς οι δύο προηγούμενες αντιπυρικές περίοδοι άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων.

Όπως επισημάνθηκε, το 2024 χαρακτηρίστηκε από ακραίες θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργώντας συνθήκες υψηλής ευφλεκτότητας σε μεγάλο μέρος της χώρας. Το 2025, από την άλλη, κυριάρχησαν οι έντονοι και επίμονοι άνεμοι, οι οποίοι δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και αύξησαν τη δυναμική εξάπλωσης των πυρκαγιών. Οι παράγοντες αυτοί δεν λειτουργούν μεμονωμένα, αλλά σωρευτικά, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για το 2026. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ανάγκη για έγκαιρη κινητοποίηση, ταχύτερη απόκριση και πιο αυστηρό συντονισμό των δυνάμεων.

Η Θεσσαλία στις περιοχές αυξημένης ευαλωτότητας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η προετοιμασία δεν αφορά μόνο το σύνολο της χώρας, αλλά εστιάζει και σε περιοχές που συγκεντρώνουν αυξημένα χαρακτηριστικά κινδύνου. Η Θεσσαλία συγκαταλέγεται σε αυτές, καθώς η μορφολογία της – με τη συνύπαρξη αγροτικών εκτάσεων, δασών και οικισμών – δημιουργεί ένα μωσαϊκό χρήσεων γης που ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, σε συνδυασμό με τις κλιματικές πιέσεις, λειτουργεί ως επιπλέον παράγοντας επιβάρυνσης, ενώ σε ορισμένες περιοχές η συσσώρευση καύσιμης ύλης καθιστά πιο σύνθετη τη διαχείριση ενός περιστατικού.

Τουρνάς: «Η έκβαση κρίνεται πριν ξεκινήσει η περίοδος»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον βαθμό ετοιμότητας και στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς, «το αποτέλεσμα της αντιπυρικής περιόδου κρίνεται πολύ νωρίτερα, στον βαθμό της προετοιμασίας και στον συντονισμό όλων των δυνάμεων», δίνοντας το στίγμα της προσέγγισης που ακολουθείται.

Η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαχειριστών κρίσιμων υποδομών και εθελοντικών ομάδων αναδείχθηκε ως βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών.

Ενίσχυση πρόληψης: 668 εκατ. ευρώ

Στο πεδίο της πρόληψης, ο φετινός σχεδιασμός προβλέπει ενισχυμένες παρεμβάσεις, με τις σχετικές δράσεις να εμφανίζονται αυξημένες κατά 27% και τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στα 668 εκατ. ευρώ. Για τη Θεσσαλία προβλέπεται κονδύλι περίπου 3,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 170% σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, στοιχείο που αποτυπώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην περιοχή. Κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος των καθαρισμών οικοπέδων, με την προθεσμία να ορίζεται έως τις 15 Ιουνίου, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς.

Drones και επιχειρησιακές μονάδες για έγκαιρη ανίχνευση

Η επιτήρηση και η έγκαιρη ανίχνευση αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού. Συνολικά, προβλέπεται η αξιοποίηση περίπου 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 5 θα επιχειρούν στη Θεσσαλία, ενισχύοντας την παρακολούθηση περιοχών υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη 13 επιχειρησιακών μονάδων, με στόχο την ταχύτερη κινητοποίηση και την άμεση απόκριση στα πρώτα στάδια μιας πυρκαγιάς, πριν αυτή αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ένα καλοκαίρι χωρίς περιθώρια εφησυχασμού

Η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις και περιορισμένα περιθώρια λάθους, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των πυρκαγιών εξακολουθεί να συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου 48% των πυρκαγιών οφείλονται σε αμέλεια, γεγονός που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης και της συμμόρφωσης των πολιτών.

Για περιοχές όπως η Θεσσαλία, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά κυρίως ο περιορισμός των αιτιών που οδηγούν στην εκδήλωση πυρκαγιών. Δραστηριότητες στην ύπαιθρο, καύσεις υπολειμμάτων, εργασίες με εξοπλισμό και γενικότερα η ανθρώπινη παρουσία σε συνθήκες υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικοί παράγοντες πρόκλησης περιστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι καθαρισμοί οικοπέδων, η απομάκρυνση καύσιμης ύλης και η τήρηση των κανόνων πυροπροστασίας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά την ένταση και την έκταση μιας πυρκαγιάς στα πρώτα της στάδια.

Πένη Χαλάτση (insider.gr)