Πυκνώνουν τα μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ – Oι επόμενες κινήσεις

Είμαστε αισίως στη 6η μέρα που τα τρακτέρ βγήκαν και έκλεισαν τις εθνικές οδούς. Οι αγρότες συνεχίζουν απρόσκοπτα τον σχεδιασμό τους και καθημερινά στήνονται και νέα μπλόκα. Σήμερα βγαίνουν νέα μπλόκα στα πράσινα φανάρια κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ενώ θα σχηματιστεί και άλλο μπλόκο στη Φθιώτιδα.

Τρακτέρ θα βγουν στον Μπράλο και το Σαββατοκύριακο στη Σιάτιστα. Ένα μεγάλο μπλόκο θα σχηματιστεί στο Κάστρο Βοιωτίας, αλλά και την Κυριακή αναμένεται ανάλογη κίνηση από τους αγρότες στον Βόρειο Έβρο. Στόχος τους είναι έως το τέλος της εβδομάδας να έχουν βγει στην Ελλάδα τουλάχιστον 30 μεγάλα μπλόκα σε πολλά σημεία του εθνικού δικτύου. Έτσι κλείνει η πρώτη φάση της κινητοποίησης τους.

Θέλουν τον διάλογο αλλά με προϋποθέσεις

Από την ερχόμενη Δευτέρα θα δούμε διάφορες δράσεις από τους αγρότες. Δράσεις μέσα στις πόλεις, όπως καταλήψεις λιμανιών, πορείες με τα τρακτέρ και άλλα τα οποία ακόμη δεν ανακοινώνονται. Η επόμενη εβδομάδα είναι ίσως μια καλή ευκαιρία για την πρώτη επαφή των αγροτών με την κυβέρνηση, πριν από το κρίσιμο ραντεβού. Θα είναι μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για την ανίχνευση των προθέσεων τους, ώστε η συνάντηση να μην έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας θα ακολουθήσει η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας που θα εξετάσει κάθε μορφή κλιμάκωσης πριν από ένα ραντεβού με την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα οι αγρότες απαντώντας για τους κλειστούς δρόμους σημειώνουν με νόημα πως «η εθνική μπορεί να ανοίξει ακόμη και αύριο. Το κλειδί το έχει η κυβέρνηση με τις αποφάσεις που θα πάρει για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Παράλληλα στηλιτεύουν τις συμπεριφορές κάποιων ομάδων αγροτών που επιχειρούν να δουν κυβερνητικά στελέχη κατά μόνας και όχι μετά από συλλογικές αποφάσεις.

Πάνος Γαρουφαλιάς (protohema.gr)