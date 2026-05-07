Πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων στα Τρίκαλα – Διοργανώνεται απο την Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στα Τρίκαλα, μία εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι, στο Πάρκο του Μύλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν καθημερινά από πολλές περιοχές της Ελλάδας —ανάμεσά τους Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέροια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια και Λαμία— δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις προσπάθειες για μία άρτια και ξεχωριστή διοργάνωση.

Η Λέσχη Τρικάλων, με ιστορία 45 ετών στη διοργάνωση αγωνιστικών εκδηλώσεων και μηχανοκίνητων δράσεων, επιχειρεί αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό, καθώς πρόκειται για την πρώτη στατική εκδήλωση ιστορικών οχημάτων που διοργανώνει, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην παρουσίαση των αυτοκινήτων αλλά και στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μία ευκαιρία επανασύνδεσης με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.

«Θέλουμε να ξανασυστηθούμε στον κόσμο της περιοχής, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να περάσουμε όμορφα, να ξυπνήσουμε αναμνήσεις στους παλαιότερους και να φέρουμε τους νεότερους πιο κοντά σε αυτή την ιδιαίτερη κουλτούρα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης προγραμματίζονται παράλληλες δράσεις και θεματικά events, ώστε οι επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην εκδήλωση και όχι απλώς ως θεατές. Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί και στους μικρούς φίλους, καθώς θα υπάρχουν εκπλήξεις και δραστηριότητες ειδικά για παιδιά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επιλογή του χώρου διεξαγωγής, καθώς ο Μύλος Ματσόπουλου θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα των Τρικάλων και προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μία «βουτιά» στο παρελθόν μέσα από ιστορικά οχήματα άλλων εποχών.

Οι διοργανωτές εκφράζουν αισιοδοξία πως η πρώτη αυτή συνάντηση θα αποτελέσει την απαρχή ενός νέου θεσμού για την πόλη, προσελκύοντας κάθε χρόνο όλο και περισσότερους φίλους του ιστορικού αυτοκινήτου από όλη την Ελλάδα.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr