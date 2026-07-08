Πρώτες παρεμβάσεις από τη νέα αντιδημαρχία Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών (φωτο)

Πρώτες εργασίες – αποκαταστάσεις σε περιοχές του Δήμου Τρικκαίων υλοποίησε η νέα αντιδημαρχία Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών.

1. Αποκαθίσταται τμήμα της στέγης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Δίλοφο. Η στέγη, λόγω παλαιότητας, είχε προβλήματα στεγανότητας και σταθερότητας, οπότε τοποθετήθηκαν κεραμίδια.

2. Επισκευάστηκαν και εξωραΐστηκαν δύο βρύσες στο Γοργογύρι. Η διαρροή νερού δημιουργούσε προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και σπατάλη νερού.

3. Αποκαταστάθηκε επικίνδυνη λακκούβα σε παρακείμενο φρεάτιο στην οδό Τσακάλωφ.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Εργων Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Τρικκαίων, Βασίλη Τσιούτσια, οι παρεμβάσεις επιλύουν ζητήματα για τους κατοίκους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων.

Από το γραφείο Τύπου