Πρώτες αντιδράσεις εν αναμονή του κόμματος Καρυστιανού – Ειρωνικός ο Πλακιάς

Ανακοίνωση με την οποία «αδειάζουν» τη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις της περί νέου κόμματος, εξέδωσαν μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, τέσσερα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28-2-2023, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, υπογραμμίζουν σε ανακοίνωση ότι διαχωρίζουν τη θέση τους ανοιχτά «από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις».

«Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική», ξεκαθαρίζουν στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση



«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία “Κινήματος – Κόμματος”, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους “συνεργάτες” της και τα “επιτελεία”, που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

Η ειρωνική αντίδραση Πλακιά

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις που έκανε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού κινήματος, ο Νίκος Πλακιάς με έξι λέξεις έδωσε νέες διαστάσεις στην κινητικότητα που παρατηρείται από τον σύλλογο των οικογενειών των θυμάτων στα Τέμπη.

Με ανάρτησή του στο Χ ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γράφει χαρακτηριστικά:

«Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!».

Μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ, η Μαρία Καρυστιανού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική σκηνή στο πλαίσιο ενός νέου κόμματος.

«Εγώ θεωρώ ότι είμαι μπροστά, με την έννοια ότι θα μιλήσω αμέσως και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω, όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δε μας ταιριάζουν», είπε και πρόσθεσε:

«Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω λοιπόν ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση, αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

Η μητέρα της Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε εκτός των άλλων στον Νίκο Καραχάλιο και τα όσα της έχει καταλογίσει αλλά και στα όσα διημείφθησαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη της στις Βρυξέλλες με την «ολομέτωπη επίθεση» στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία μέχρι πρότινος είχε εναποθέσει όλες της τις ελπίδες.

Όσον αφορά τη δίκη αναρωτήθηκε:

«Λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη».

kosmoslarissa.gr