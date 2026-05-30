Πρόταση ενοχής για έξι κατηγορούμενους στη δίκη για τον θάνατο του γιατρού Στέλιου Κούτσια στην κλινική Πατσίδη

Με την εισαγγελική πρόταση για την ενοχή έξι από τους επτά κατηγορουμένους συνεχίστηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του Τρικαλινού γιατρού Στέλιου Κούτσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2021 στην κλινική “Πατσίδη” στη Νέα Πολιτεία της Λάρισας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 26 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για την έκδοση της απόφασής του.

Η εισαγγελέας της έδρας, σε αγόρευση που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, πρότεινε την ενοχή των τριών μελών της επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και του ιδιοκτήτη της κλινικής, του υπεύθυνου συντήρησης των ανελκυστήρων και της τεχνικού ασφαλείας της μονάδας. Αντίθετα, εισηγήθηκε την απαλλαγή υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, κρίνοντας ότι δεν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει ή να αποτρέψει τα γεγονότα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται σοβαρές παραλείψεις που αφορούσαν τη λειτουργία του αναβατορίου, το οποίο φέρεται να προοριζόταν αποκλειστικά για μεταφορά φορτίων και όχι προσώπων. Παράλληλα, εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με την έλλειψη των απαιτούμενων πιστοποιήσεων, αλλά και την απουσία επαρκούς σήμανσης και μέτρων ασφαλείας στον χώρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της 9ης Απριλίου 2021. Ο ιατρός επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το αναβατόριο για να μεταβεί από το υπόγειο στο ισόγειο της κλινικής. Ωστόσο, η πλατφόρμα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε διαφορετικό επίπεδο. Ο Στέλιος Κούτσιας εισήλθε στο φρεάτιο χωρίς να αντιληφθεί την απουσία της πλατφόρμας και εγκλωβίστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα όταν το αναβατόριο τέθηκε σε λειτουργία.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι οι παραλείψεις των κατηγορουμένων συνδέονται αιτιωδώς με το θανατηφόρο περιστατικό, απορρίπτοντας τους βασικούς ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Όπως ανέφερε, η αλληλουχία των παραλείψεων δημιούργησε τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα, ενώ ειδικά για τα μέλη της επιτροπής ελέγχου έκανε λόγο για παράβαση καθήκοντος, εκτιμώντας ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση της κλινικής κατά τη διαδικασία αδειοδότησης.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η καταληκτική τοποθέτησή της, κατά την οποία επισήμανε ότι η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί υποχρέωση απέναντι στη μνήμη του θανόντος γιατρού.

Μετά την εισαγγελική πρόταση ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και των συνηγόρων υπεράσπισης. Η δίκη εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην ετυμηγορία του δικαστηρίου για μία υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τους μηχανισμούς ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr