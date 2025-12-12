Πρόσκληση Μητσοτάκη στους αγρότες των μπλόκων για ραντεβού την Δευτέρα

Φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε €3,8 δισ. αντί 3,2 πέρυσι. Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ σε ομιλία του στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως περιμένει στις 5 το απόγευμα τη Δευτέρα στο γραφείο του όποια αγροτική αντιπροσωπεία ορισθεί, για να συζητήσουν. «Αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», σημείωσε.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως στο πρόσωπο του νέου προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη αναγνωρίζεται η τεράστια πρόοδος της Ελλάδας και της οικονομίας της

«Μάλιστα, αυτό γίνεται 10 χρόνια μετά από τότε που η χώρα βρέθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού», πρόσθεσε αμέσως μετά, χαρακτηρίζοντάς το ως μια εξέλιξη που σηματοδοτεί την επιστροφή της πατρίδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης στην κορυφή του Οικονομικού Συμβουλίου των πιο ανεπτυγμένων χωρών της. «Όλα αυτά χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε στο ψέμα, επιλέγοντας τον δρόμο του ρεαλισμού και της σοβαρότητας».

«Αναρωτιέμαι πού είναι άραγε τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και για διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας», διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. «Ας είναι, τους αφήνουμε στο χθες. Το δικό μας βλέμμα είναι στραμμένο στο αύριο».

Αναφερθείς στον κρατικό προϋπολογισμό, υπογράμμισε:

«Η έγκριση του προϋπολογισμού, θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός – Ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

Παράλληλα, δήλωσε πως«το Σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026 – Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δις θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

