Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλιας για ανακουφιστική φροντίδα καρκινοπαθών κατ΄οίκον

Το κενό που υπάρχει στη Θεσσαλία στην ανακουφιστική φροντίδα κατ΄οίκον έρχεται να καλύψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και τον σύλλογο καρκινοπαθών.

Η πράξη αφορά την ανάπτυξη, οργάνωση και πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανακουφιστικής φροντίδας κατ’ οίκον στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με επίκεντρο ασθενείς με καρκίνο και άλλες χρόνιες ή προχωρημένες παθήσεις.

Η υλοποίηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, από 01/01/2026 έως 31/12/2026, με αρχική περιοχή εφαρμογής την περιοχή ευθύνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη συγκρότηση και λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας, την εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού στην ανακουφιστική φροντίδα, την ανάπτυξη κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, τη δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμού παραπομπών, καθώς και την παροχή ιατρικής, νοσηλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης κατ’ οίκον φροντίδας σε ωφελούμενους της πιλοτικής φάσης.

Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πράξης αποτελούν η ανάπτυξη και εφαρμογή κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας, η δημιουργία και λειτουργία διαφανούς μηχανισμού παραπομπών και προτεραιοποίησης ωφελουμένων, η αξιοποίηση εργαλείων τηλεϊατρικής και ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των ωφελουμένων της πράξης.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρξουν:

-Συγκρότηση και εκπαίδευση διεπιστημονικής ομάδας.

-Υλοποίηση κεντρικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σεμινάριο).

-Υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops).

-Ανάπτυξη κλινικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.

-Λειτουργικός μηχανισμός παραπομπών

-Παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε 50 ωφελούμενους,

-Μητρώο ωφελουμένων και αρχείο κατ’ οίκον επισκέψεων.

-Καταγραφή και παρακολούθηση δεδομένων ωφελουμένων

-Τελική απολογιστική και αξιολογική έκθεση πιλοτικής λειτουργίας.

-Καταγεγραμμένα δεδομένα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής.

