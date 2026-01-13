Πρόγραμμα για φυσικές καταστροφές – 3,1 εκατ. ευρώ στους δήμους των Τρικάλων

Σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο στη διάθεση των δήμων, προκειμένου να υλοποιήσουν απαραίτητα έργα για την προστασία των περιοχών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές, αποτελεί η πρόσκληση του ΥΠΕΣ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών. Υποδομών ΟΤΑ».

Το συνολικό ποσό του Προγράμματος είναι 45,7 εκατ. ευρώ, και πλέον το Υπουργείο καλεί τους επιλεγμένους ΟΤΑ να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τα έργα που θέλουν να υλοποιηθούν.

Στο νομό Τρικάλων οι δήμοι θα ενισχυθούν είναι:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025) 1.500.000,00

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (DANIEL) 800.000,00

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (DANIEL) 800.000,00

Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου.