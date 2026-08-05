Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους 55+ – Καλύπτονται 63 θέσεις στους δήμους των Τρικάλων, από σήμερα οι αιτήσεις

Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου οι αιτήσεις των φορέων για τις 8.000 νέες θέσεις (οι 5.537 αφορούν τους δήμους της χώρας) που δημιουργούνται μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών.

Με το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι υπόλοιποι φορείς του Δημοσίου θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και στην συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, θα επιλέξουν τους ανέργους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να καλύψουν τις θέσεις.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα δυνητικά εξασφαλίζει δυνητικά διετείς συμβάσεις εργασίας (12 +12 μήνες) καθώς δίνει τη δυνατότητα επέκτασης μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου.

Στα Τρίκαλα αντιστοιχούν 63 θέσεις στους τέσσερις δήμους της Περιφερειακής Ενότητας.

Η κατανομή

Δήμος Τρικκαίων: 34 θέσεις

34 θέσεις Δήμος Μετεώρων: 12 θέσεις

12 θέσεις Δήμος Πύλης: 9 θέσεις

9 θέσεις Δήμος Φαρκαδόνας: 8 θέσεις

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από aftodioikisi.gr)