Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων – Έξαρση της νόσου Πάρκινσον

Σοβαρά και ανησυχητικά ερωτήματα προκαλούν τα στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική κατανομή της νόσου Πάρκινσον στη χώρα μας, με τη Θεσσαλία —μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή— να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως, καθώς καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο.

Η έξαρση της νόσου στη Θεσσαλία δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις. Η συγκεκριμένη περιφέρεια κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα τόσο σε συνολικό αριθμό νοσούντων όσο και σε ποσοστά θνησιμότητας από τη νόσο Πάρκινσον.

Σε ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας παρουσιάζονται μία σειρά από δεδομένα και στοιχεία τα οποία συνδέουν τη νόσο με τη γεωργία, τις αγροτικές εργασίες και τα φυτοφάρμακα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την περιφερειακή αρχή, και συγκεκριμένα 24 ώρες μετά την δημοσιοποίηση.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας δήλωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πως θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση του πληθυσμού με παρουσιάσεις στην Θεσσαλία, παρουσία του Καθηγητή Νευρολογίας που ειδικεύεται στη σκλήρυνση κατά πλάκας στη Θεσσαλία, Ευθύμιου Δαρδιώτη και εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υφίσταται μητρώο καταγραφής των περιστατικών, όταν στην χώρα εισάγονται παράνομα φυτοφάρμακα.

Ο διακεκριμένος Καθηγητής κ. Δαρδιώτης ανέφερε πως απασχολεί ιδιαίτερα στην Θεσσαλία και την Λάρισα η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα (MND), με συχνότερη μορφή την Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. «Η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε μας λέει τι ακριβώς, που πρέπει να εντοπίσουμε την έρευνά μας και ποιοι είναι οι παράμετροι. Μιλάμε για το έδαφος, για το νερό που πίνουμε, πόσο κοντά είμαστε στο πράσινο, για την ατμοσφαιρική -περιβαλλοντική ρύπανση, τις βιομηχανικές εκθέσεις, την αγροτική δραστηριότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από μελέτες προηγούμενων ετών που επιβάλλεται να συνεχιστούν.

Ψήφισμα στήριξη σε εργαζόμενους των κοινωνικών δομών

Τη στήριξη του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις κοινωνικές – προνοιακές δομές των δήμων εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με ψήφισμα που κατέθεσαν εκπρόσωποι των εργαζομένων, το οποίο και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Στην αναγκαιότητα μονιμοποίησης όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στις κοινωνικές δομές καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκής ανάγκες, εκφράζοντας την αντίθεση τους στην ομηρία στην οποία βρίσκονται εδώ και χρόνια, εξέφρασαν με τοποθετήσεις τους οι πρόεδροι των Συλλόγων εργαζομένων στις κοινωνικές δομές στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς και πιο συγκεκριμένα οι κ.κ. Σαλμά (Λάρισα), Στάχτου (Μαγνησία), Αλμπάνη (Τρίκαλα), Ταξιάρχης (Καρδίτσα) και Ζ. Γκαραλιάκος (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Το ψήφισμα καλεί την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την οριστική και δίκαιη επίλυση του ζητήματος, με γνώμονα: Πρώτον σταθερή και μόνιμη κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών και των θέσεων εργασίας. Δεύτερο μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις και με κρατική χρηματοδότηση

Τρίτο κατάργηση των διατάξεων του λεγόμενου «Νόμου Βορίδη» που θίγουν το αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ.

*Εγκρίθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Συλλόγου Αυτισμού Λάρισα για συνεργασία στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ/ΝΑΔ) στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

*Εγκρίθηκε η διοργάνωση – συνδιοργάνωση σειράς αθλητικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων.

*Εγκρίθηκε η πρόταση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα να τιμηθεί ο καπετάνιος Κυβερνήτης σκάφους Γεώργιος Κυριαζής, ο οποίος την 1/5/2026 και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες (επικρατούσαν 7 με 8 μποφόρ) με το σκάφος του και με απαράμιλλο επαγγελματισμό μετέφερε βρέφος 19 μηνών με υποψία κατάποσης επικίνδυνης χημικής ουσίας από τη Σκόπελο στο Νοσοκομείο Βόλου. Του απονεμήθηκε εύφημος μνεία και έπαινος καθώς και τιμητική πλακέτα.