Πρωτιά για τη Θεσσαλία στον αντιγριπικό εμβολιασμό υγειονομικών

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη κατά της γρίπης στις δομές υγείας (νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας), παρά τις σαφείς συστάσεις και τη δωρεάν διάθεση του εμβολίου.

Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τη γρίπη κατά την προηγούμενη περίοδο 2024-2025 αποτυπώνουν σημαντικό έλλειμμα συμμόρφωσης των υγειονομικών εργαζομένων, ιδίως στα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, σε 88 δημόσια νοσοκομεία που απέστειλαν στοιχεία, από τους 66.989 εργαζόμενους εμβολιάστηκαν οι 14.718, δηλαδή μόλις το 22%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες, με την εικόνα να μην είναι ενιαία σε όλη τη χώρα.

Στην 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος) το ποσοστό συμμόρφωσης φτάνει το 35,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επίδοση πανελλαδικά. Από τους 5.054 υγειονομικούς εμβολιάστηκαν οι 1.791.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης), όπου η συμμόρφωση περιορίζεται στο 18,4%, και στη 2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου) με 21,9%.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ygeiamou.gr)