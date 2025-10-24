Προφυλακίστηκε ο 18χρονος μητροκτόνος – Ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος ο 18χρονος μητροκτόνος στα Τρίκαλα.

Ο νεαρός προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Τρικάλων το μεσημέρι της Παρασκευής και απολογήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Μετά την απολογία, οι συνήγοροι του, Νικόλαος Κ. Μίστρας και Νικόλαος Αθ. Αλεξίου, ζήτησαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε δημόσιο ψυχιατρικό κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Όπως τόνισαν, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πραγματικές συνθήκες και αιτίες της τραγωδίας.

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και να φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και τα δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στη σωστή τους βάση», αναφέρεται αναλυτικά στη δήλωση των συνηγόρων.

