Προσυνεδριακή εκδήλωση του ΠαΣοΚ στα Τρίκαλα με την Μιλένα Αποστολάκη

Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν. Βαδίζουμε σε λάθος κατεύθυνση. Αισθήματα οργής, δυσαρέσκειας και απογοήτευσης κυριαρχούν στους Πολίτες. Χωρίς νόημα και πολιτική κατεύθυνση, θα εξαερωθούν από τον πανδαμάτορα χρόνο.

Χρειαζόμαστε Ελπίδα και Αισιοδοξία. Χρειάζονται απαντήσεις, πολιτική πρόταση και Σχέδιο.

Το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί, στην πορεία προς το Συνέδριό του, μέσα από το Πρόγραμμά του να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα τής Κοινωνίας.

Γι αυτό, την Κυριακή, 1/3/2026, στο Κτίριο Παπαστεριάδη, ώρα 11:00, οργανώνει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση, με ομιλήτρια, την βουλευτή κ. Μιλένα Αποστολάκη.

Ελπίζουμε σ´ ένα ελεύθερο και παραγωγικό διάλογο.