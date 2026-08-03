Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες – Συμβουλές και οδηγίες από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, επανέρχεται με ενημερωτικού χαρακτήρα συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους.

Οι επιτήδειοι, μέσω ξαφνικών και επίμονων τηλεφωνικών κλήσεων, παρουσιαζόμενοι με διάφορες ιδιότητες και εναλλάσσοντας τα προσχήματα – τεχνάσματα που χρησιμοποιούν, επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή/και χρυσαφικά-κοσμήματα.

Ενδεικτικά, οι δράστες ενεργούν ως εξής:

Ø παριστάνουν υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας στην κατοικία σας,

Ø παρουσιάζονται ως γιατροί, αστυνομικοί ή δικηγόροι, αναγγέλλοντάς σας ψευδώς ότι είτε στενός συγγενής εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω τροχαίου ατυχήματος ή άλλου σοβαρού περιστατικού είτε στενό συγγενικό σας πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό, συνήθως παιδιού.

Επιπλέον, παριστάνουν τους αστυνομικούς, και με το πρόσχημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση σύλληψης δραστών που είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει μαζί σας, ζητούν τη συνεργασία – βοήθειά σας (προτρέποντάς σας να συγκεντρώσετε χρήματα – κοσμήματα),

Ø προσποιούνται λογιστές, έχοντας ως πρόσχημα τη λήψη επιδόματος ή επιστροφής φόρου ή ρύθμισης οφειλής ή καταγραφής των κοσμημάτων σας για την αποφυγή επιβολής προστίμου.

Στο πλαίσιο αυτό, να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που σας ζητούν:

– την καταβολή χρημάτων με διάφορα προσχήματα.

– τη συγκέντρωση κοσμημάτων-χρημάτων για την αποφυγή “καταστροφής” αυτών από διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος (βραχυκύκλωμα).

– την καταγραφή χρυσαφικών που έχετε στην οικία σας για την αποφυγή επιβολής προστίμου ή κατάσχεσης από την εφορία.

– την γνωστοποίηση τηλεφωνικά/καταχώριση προσωπικών οικονομικών δεδομένων-στοιχείων (κωδικούς pin – επαλήθευσης κ.λπ.) για την χορήγηση κάποιου επιδόματος, επιστροφής φόρου κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται:

· να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση,

· σε τέτοιες περιπτώσεις, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

· επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Αντίστοιχα, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά από πολίτες να παραδώσουν ή να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα τιμαλφή, με το πρόσχημα προστασίας τους κατά την εκτέλεση εργασιών,

· να μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα ή τιμαλφή ή προς καταγραφή κοσμήματα,

· να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει,

· να αποφεύγετε τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων-στοιχείων και σε καμία περίπτωση να μην κοινοποιείτε σε τρίτους τους προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ) ή τους κωδικούς επαλήθευσης,

· να μη συμπληρώνετε φόρμες με τα προσωπικά σας στοιχεία όταν σας αποστέλλονται από άγνωστες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω μηνυμάτων (SMS, Social Media κ.λπ.),

· να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.),

· να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο https://www.astynomia.gr/, και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cyberalert.gr.