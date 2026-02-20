Προσλήψεις 9 υπαλλήλων σε αρχαιολογικούς χώρους των Τρικάλων – Η κατανομή

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην πρόσληψη 1.538 ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (Ειδ. Λογιστικού)

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΔΕ Νυχτοφύλακες Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι συμβάσεις έχουν διάρκεια έως επτά μήνες.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων θα καλυφθούν συνολικά 9 θέσεις.

Η κατανομή

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Τρικάλων

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (3)

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Μετεώρων

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (3)

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας

Κέντρο Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (1)

Σπήλαιο Θεόπετρας

ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες (2)

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες.

Τάσος Πλέντζας trikalaenimerosi.gr