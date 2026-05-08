Προσλήψεις 38 συμβασιούχων στον Δήμο Τρικκαίων – Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 όπως ισχύει, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικά για 38 άτομα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών.

Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirixeis@trikalacity.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr στην ενότητα προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 6 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 8/5/2026 μέχρι και 13/5/2026..

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ΄ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα

aftodioikisi.gr