Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων: 37 νέες θέσεις συμβασιούχων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για 37 θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αφορούν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, τεχνικούς, εργάτες και προσωπικό καθαριότητας.

Οι θέσεις εργασίας πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Τρικκαιών

ΔΕ Οδηγών – 8 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 6 θέσεις ΔΕ Τεχνικού / Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 2 θέσεις ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 1 θέση ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων / Ειδ. ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 10 θέσεις Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων / Ειδ. ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων – 4 θέσεις ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων / Ειδ. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – 3 θέσεις ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων / Ειδ.ΥΕ Εργατών Ταφής Εκταφής – 3 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Τρικκαίων, Τρίκαλα, Ασκληπιού 18, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr στην ενότητα προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες, μέχρι και 14 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.

