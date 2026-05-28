Προσλήψεις προσωπικού στον Ε65 ενόψει της λειτουργίας του Βορείου τμήματος του αυτοκινητόδρομου

Μία ανάσα πριν την ολοκλήρωση και τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65 που προγραμματίζονται για τις 27 Ιουνίου, η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της, ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι θέσεις που έχουν “ανοίξει” είναι οι ακόλουθες

Εισπράκτορας Διοδίων – Οξύνεια (Τρίκαλα)

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών – Τρίκαλα

Οδηγός Περιπολίας – Καρπερό (Γρεβενά)

Εργάτης Ομάδας Άμεσης Επέμβασης – Καρπερό (Γρεβενά)

Εργάτης Ομάδας Άμεσης Επέμβασης – Ράξα (Τρίκαλα)

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων – Καρδίτσα

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων – Τρίκαλα

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων – Λαμία

Θέσεις Αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών – Αγ. Τριάδα (Ν. Φθιώτιδας)

Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ για όλες τις θέσεις.