Προσβάσιμες στα ΑμεΑ 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων – Χρηματοδότηση 280.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

17 σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων θα είναι άμεσα προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και η καθημερινότητα των μαθητών με αναπηρία θα διευκολυνθεί στους σχολικούς χώρους.

Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-27 εντάχθηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα με 280.000 ευρώ η κατασκευή 10 ραμπών σε σχολικά συγκροτήματα, η κατασκευή 11 WC ΑμεΑ και εργασίες συμπλήρωσης σε 2 υφιστάμενα WC ΑμεΑ καθώς η τοποθέτηση δύο αναβατορίων.

Η Πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μετεώρων» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με το έργο προβλέπεται να καλυφθούν οι ανάγκες ανάπτυξης προσβάσιμων υποδομών για ΑμεΑ σε υφιστάμενες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μετεώρων.

Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται WC ΑμεΑ: στο Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, στο 1ο και στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, στο 1o και στο 4ο Δημοτικό Καλαμπάκας, στο 2ο Δημοτικό Καλαμπάκας που θα εξυπηρετεί και το 2ο Νηπιαγωγείο, με το οποίο συστεγάζονται, στο Δημοτικό Καστρακίου που θα εξυπηρετεί και το Νηπιαγωγείο, με το οποίο συστεγάζονται, στο Δημοτικό Παναγίας που θα εξυπηρετεί και το Νηπιαγωγείο, με το οποίο συστεγάζονται, στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βασιλικής και στο Νηπιαγωγείο Θεόπετρας. Στο 3ο και στο 5ο Δημοτικό Καλαμπάκας θα γίνουν συμπληρώσεις στα υφιστάμενα WC ΑμεΑ.

Επιπλέον, κατασκευάζονται ράμπες στο Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, στο 2ο Δημοτικό και στο 2ο Νηπιαγωγείο Καλαμπάκας, στο 3ο Δημοτικό Καλαμπάκας, στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βασιλικής, στο Νηπιαγωγείο Θεόπετρας και στο Δημοτικό Καστρακίου που θα εξυπηρετεί και το Νηπιαγωγείο, με το οποίο συστεγάζονται. Στο 1ο αλλά και στο 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, λόγω της αδυναμίας κατασκευής ραμπών, θα τοποθετηθούν στις κλίμακες, εσωτερικά των σχολείων, αναβατόρια.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε πως η υλοποίηση έργων προσβασιμότητας στα σχολικά κτίρια, όπως η κατασκευή WC ΑμεΑ και η εγκατάσταση ραμπών εισόδου και κίνησης, αποτελεί κρίσιμη ανάγκη για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών, εκπαιδευτικών και επισκεπτών. Στα σχολικά κτίρια του Δήμου Μετεώρων οι υπάρχουσες υποδομές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλούς και ανεμπόδιστης μετακίνησης για άτομα με κινητικές δυσκολίες, δημιουργώντας λειτουργικούς περιορισμούς και μειώνοντας τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στη σχολική ζωή.

Με τις παρεμβάσεις, όπως τόνισε, διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας, ενισχύεται η αυτονομία των ατόμων με αναπηρία και προάγεται ένα σχολικό περιβάλλον που στηρίζεται στις αρχές της συμπερίληψης, της ασφάλειας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Τα έργα αυτά αποτελούν ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα και λειτουργικότητα των εκπαιδευτικών υποδομών.