Προς ολοκλήρωση το “Ψηφιακό Ασκληπιείο”

Tη χορήγηση νέας οριακής παράτασης, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι παρεμβάσεις με ασφάλεια και ποιότητα για την ολοκλήρωση του “Ψηφιακού Ασκληπιείου”, εισηγούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες στην προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων.

Το «Ψηφιακό – Διαδραστικό Ασκληπιείο Κόζιακα», δημιουργείται στο Πρίνος, στο παλιό δημοτικό κτίριο του πρώην Δήμου Κόζιακα και στόχος του έργου είναι να αναδείξει την ιατρική κληρονομιά του Ασκληπιού μέσα από σύγχρονα ψηφιακά μέσα και διαδραστικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Η αξιοποίηση του κτηρίου συνδέεται με την ανάδειξη του μύθου του Ασκληπιού, στην περιοχή στην οποία φύονται φαρμακευτικά βότανα, συνδέοντας την ιατρική, την ιστορία της, τον φυσικό πλούτο της περιοχής στα ριζά του Κόζιακα.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

