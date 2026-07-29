Προς ολοκλήρωση η κρατική αρωγή για τους πληγέντες του Daniel – Στο 86% οι πληρωμές σε επιχειρήσεις και αγρότες

Από την 1η Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία καταβολής του τελευταίου 14% της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις και τους αγρότες που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Daniel στη Θεσσαλία, μετά την ολοκλήρωση της ένταξης σχεδόν του συνόλου των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης της κρατικής αρωγής στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, καθώς και ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση των πληρωμών προς επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα μέχρι σήμερα στοιχεία της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, σε όλη τη Θεσσαλία έχουν επεξεργαστεί 29.490 δικαιούχοι κρατικής αρωγής, εκ των οποίων 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες. Από αυτούς, οι 28.249 έχουν ήδη ενταχθεί σε αποφάσεις τελικής επιχορήγησης, ενώ οι υπόλοιποι 1.241 βρίσκονται στο στάδιο του τελικού ελέγχου και της ένταξης. Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων έχει ήδη λάβει ως προκαταβολή το 86% της κρατικής ενίσχυσης, ενώ 2.511 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει και το υπόλοιπο 14% της τελικής εκκαθάρισης.

Ο Περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαιρετική συνεργασία που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ευχαριστώντας δημόσια τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Πέτρο Καμπούρη για τη διαρκή συνεργασία. Ευχαρίστησε επίσης τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Τσέτσιλα, καθώς και τα στελέχη των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής Τάσο Τσιουρή. Όπως τόνισε, η μέχρι σήμερα πορεία αποδεικνύει ότι μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων κατέστη δυνατό να επιτευχθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «βασικό ορόσημο» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατικής αρωγής μετά τον Daniel. Όπως ανέφερε, αμέσως μετά την καταστροφή χορηγήθηκε πρώτη αρωγή ύψους 81 εκατ. ευρώ πανελλαδικά, εκ των οποίων περίπου το 95% κατευθύνθηκε στη Θεσσαλία. Στη συνέχεια καταβλήθηκε προκαταβολή που έφθασε στο 86% της κρατικής ενίσχυσης, με το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής και προκαταβολών να ανέρχεται σε 304,6 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα και 292 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία. Με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό κρατικής αρωγής που έχει καταβληθεί στη Θεσσαλία ανέρχεται περίπου στα 312 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Καμπούρης εξήγησε ότι το επόμενο στάδιο αφορά την καταβολή περίπου 90 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο τελευταίο 14% των αποζημιώσεων, σημειώνοντας ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από την 1η Αυγούστου. Στόχος είναι να διεκπεραιώνονται περίπου 3.000 έως 3.500 φάκελοι κάθε μήνα, μέσω της στενής συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αποφάσεις εντός τριών ετών από την καταστροφή και να έχουν αποπληρωθεί πλήρως εντός τεσσάρων ετών. Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση τακτικών δεκαπενθήμερων και μηνιαίων συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στα προγράμματα MyBusinessSupport για τη στήριξη των επιχειρήσεων και Thessaly Pass, το οποίο θα συνεχιστεί και το 2026, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο, με αυξημένο ύψος ενίσχυσης ανά voucher.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας στη Θεσσαλία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της Πολιτείας να συνεχίσει να στηρίζει την περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των συνεπειών της μεγαλύτερης φυσικής καταστροφής που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί για την αποκατάσταση υποδομών, καθώς και στις 5.060 άδειες επισκευής που έχουν ήδη εκδοθεί για πληγέντα κτίρια, χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα προσπάθειας.

Ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε ακόμη ότι από τον Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρωγής. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων, τη δυνατότητα αποζημίωσης αποθηκών και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών για την επιτάχυνση των αυτοψιών σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, προωθείται η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρωγής, που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων στο μέλλον.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας Μαρία Γαλλιού, η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Χρήστος Τέλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτρης Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα, υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.