Προμήθεια 43 οχημάτων στους θεσσαλικούς δήμους για ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων στη διαχείριση φυσικών κινδύνων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προμηθευτεί συνολικά 43 οχήματα και μηχανήματα για τον τομέα της πολιτικής προστασίας Π/Υ 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ με το σκεπτικό ότι η προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φαινομένων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή απαιτεί συνεργασία, με την τοπική κοινωνία στην πρώτη γραμμή, ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας ανακοίνωσε έξτρα επενδύσεις 7,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε 23 δήμους της Θεσσαλίας.

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των Δήμων απέναντι σε φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα. Μέσω της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού και οχημάτων, επιδιώκεται η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιονοπτώσεις.

Η προμήθεια της Περιφέρειας

Με απόφαση που υπογράφει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, θα γίνει προμήθεια μηχανημάτων με προϋπολογισμό 4.138.500,04 ευρώ.

Τα οχήματα και τα μηχανήματα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή STAGE V, και θα φέρουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις CE, τεχνικά εγχειρίδια, πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και προδιαγραφές εργονομίας και ανθεκτικότητας.

Η παράδοση θα γίνει ανά Περιφερειακή Ενότητα στα αντίστοιχα αμαξοστάσια. Ο εξοπλισμός θα φέρει κατάλληλη σήμανση και προβλέπεται να γίνει παράδοση:

Δώδεκα (12) ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4×4

Τριών (3) ελαστικοφόρων φορτωτών

Τεσσάρων (4) ελαστικοφόρων εκσκαφέων-φορτωτών

Δεκατριών (13) επιβατικών SUV 4×4

Δύο (2) τρακτόρων μεταφοράς οχημάτων

Τριών (3) φορτηγών με ανατροπή 6×2

Δύο (2) ημιφορτηγών τύπου Van διπλοκάμπινων

Ενός (1) πολυμηχανήματος με παρελκόμενα

Δύο (2) φορτωτών πλάγιας ολίσθησης

Ενός (1) φορτηγού με ράμπα φόρτωσης

Οι επενδύσεις σε κάθε δήμο

Δήμος Αλοννήσου (250.000€): Προμήθεια ημιφορτηγού με πυροσβεστικό και εκχιονιστικό εξοπλισμό, ενός ημιφορτηγού με πυροσβεστικό εξοπλισμό και αλατοδιανομέα και ενός οχήματος μεταφοράς προσωπικού πολιτικής προστασίας.

2.Δήμος Ελασσόνας – (400.000€): Προμήθεια ημιφορτηγού με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ημιφορτηγού με εκχιονιστικό εξοπλισμό, υδροφόρου οχήματος με εξοπλισμό πυρόσβεσης και βοηθητικού οχήματος πολιτικής προστασίας τύπου SUV 4X4.

Δήμος Φαρκαδόνας (250.000€): Προμήθεια ενός απολύτως καινούργιου, αμεταχείριστου & πρόσφατης κατασκευής διαμορφωτή γαιών (grader).

Δήμος Ρ. Φεραίου ( 299.956€): Προμήθεια δύο (2) οχημάτων τύπου pick up με διπλή καμπίνα, τριών (3) οχημάτων τύπου pick up με μιάμιση καμπίνα, δύο (2) λεπίδων εκχιονισμού, δύο (2) αλατοδιανομέων, μίας (1) υδροφόρας με πυροσβεστικό συγκρότημα.

Δήμος Αργιθέας – Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας (Π/Υ 250.000€): Προμήθεια ενός εκσκαφέα – φορτωτής ισότροχου, ελαστικοφόρου, με μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος και ενός ημιφορτηγού όχηματος τύπου pick-up με κίνηση στους τέσσερις τροχούς για επεμβάσεις της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Δήμος Μουζακίου ( 250.000€): Προμήθεια ενός ημιφορτηγού με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ενός ημιφορτηγού με εκχιονιστικό εξοπλισμό και δύο βοηθητικών οχημάτων πολιτικής προστασίας τύπου PICK UP 4X4.

Δήμος Αλμυρού (396.800€): Προμήθεια ενός καινούριου διαμορφωτή γαιών

Δήμος Κιλελέρ (400.000€): Προμήθεια ενός ημιφορτηγού 4χ4 με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ενός ημιφορτηγού 4χ4 με εκχιονιστικό εξοπλισμό, ενός βοηθητικού οχήματος πολιτικής προστασίας τύπου PICK UP, ενός βοηθητικού οχήματος πολιτικής προστασίας τύπου SUV και ένα MINI BUS 18 θέσεων.

Δήμος Τυρνάβου ( 300.000€): Προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα, ενός ανοικτού ημιφορτηγού τύπου PICK UP 4X4 και ενός επιβατικού οχήματος τύπου SUV.

Δήμος Βόλου (400.000€): Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού, ενός ημιφορτηγού με διπλή καμπίνα και εκχιονιστικό εξοπλισμό (αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού), ενός ημιφορτηγού με διπλή καμπίνα και λεπίδα εκχιονισμού και ενός εκσκαφέα – φορτωτή.

Δήμος Φαρσάλων (300.000): Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, ενός ημιφορτηγού με πυροσβεστικό εξοπλισμό και ενός βοηθητικού οχήματος πολιτικής προστασίας 4Χ4.

Δήμος Αγιάς ( 295.780€): Προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή, δύο οχημάτων με καρότσα τύπου Pick up 4×4 και ενός IX επιβατικού 9 θέσεων.

Δήμος Πύλης ( 300.000€): Προμήθεια ενός τροχοφόρου εκσκαφέα και ενός ημιφορτηγού οχήματος τύπου pick up 4Χ4 με λεπίδα εκχιονισμού, αλατοδιανομέα, και πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Δήμος Μετεώρων ( 390.000€): Προμήθεια τριών καινούριων ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pick-up 4Χ4, εκ των οποίων το ένα υβριδικό, καθώς και τριών καινούριων ημιφορτηγών οχημάτων τύπου pick-up 4Χ4, με πυροσβεστικό εξοπλισμό.

15: Δήμος Λαρισαίων (400.000€) : ένα Υδροφόρο όχημα με εξοπλισμό πυρόσβεσης και πλυστικού και δύο Ημιφορτηγά με πυροσβεστικό & εκχιονιστικό εξοπλισμό

16: Δήμος Λίμνη Πλαστήρα (250.000€): Ένα (1) πολυμηχάνημα με τα παρελκόμενα (σκαπτικό βραχίονα, εκχιονιστική λεπίδα, βραχίονα με θαμνοκοπτικό καταστροφέα και αρθρωτό βραχίονα). Ένα (1) όχημα 4Χ4, μιάμιση καμπίνας, με προσθαφαιρούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή. Ένα (1) όχημα 4Χ4, μιάμιση καμπίνας, με χειροκίνητο ρολό καπάκι καρότσας.

17: Δήμος Παλαμά (299.708€): ένα Επιβατικό όχημα τύπου SUV, ένα Ημιφορτηγό όχημα τύπου pick up με πυροσβεστικό & εκχιονιστικό εξοπλισμό, ένας Υδροστατικός Φορτωτής

18: Δήμος Τρικκαίων (400.000€): Δύο (2) ανατρεπόμενα διαξονικά φορτηγά μεικτού βάρους 19 tn. Ένα (1) περονοφόρο ανυψωτικό Μηχάνημα Έργου (Κλαρκ), ελαστικοφόρο, ανυψωτικής ικανότητας 2 tn.

19: Δήμος Τεμπών (300.000€): ένα Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα, ένα Ημιφορτηγό όχημα τύπου pick up με αλατοδιανομέα, Επιβατικό όχημα τύπου SUV με κίνηση στους τέσσερις τροχούς

20: Δήμος Σκοπέλου (250.000€): ένα Βυτιοφόρο όχημα και ένα Ημιφορτηγό με εκχιονιστικό εξοπλισμό

21:Δήμος Σκιάθου (248.000€): Ένα (1) διαξονικό 4Χ4 φορτηγό όχημα πετρελαιοκίνητο (DIESEL), με υπερκατασκευή βυτίου νερού και με σύστημα πυρόσβεσης

22: Δήμος Καρδίτσας (400.000€): Ένα ημιφορτηγό με πυροσβεστικό & εκχιονιστικό εξοπλισμό, δυο ημιφορτηγά με εκχιονιστικό εξοπλισμό και ένας ελαστικοφορος φορτωτής

23: Δήμος Ζαγοράς (250.000€): 2 οχήματα τύπου Pick-Up διπλής καμπίνας, 2 οχήματα τύπου Pick-Up εκτεταμένης καμπίνας, 2 Αλατοδιανομέας, 2 Αυτόνομη πυροσβεστική Υπερκατασκευή

Να σημειωθεί ότι μέσα στο 2026 αναμένεται η σχετική έγκριση και χρηματοδότηση των προτάσεων και των Δήμων Σοφάδων και Νοτίου Πηλίου.

Δημ. Κουρέτας

«Είναι μια ακόμη σημαντική παρέμβασή μας για την Πολιτική Προστασία. Γι’ αυτό και φροντίζουμε να ενισχύσουμε το έργο της Περιφέρειας με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των συμπολιτών μας, αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων, με την κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο , πρέπει να απαντήσουμε με δράσεις ασφάλειας. Το ζήτημα λοιπόν, είναι κατά πόσο θα είμαστε πλέον καλύτερα προετοιμασμένοι, απέναντι στα φαινόμενα και αυτό δεν είναι ούτε απλό. Θέλει σχέδιο, δουλειά, επιμονή. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε πράξη αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευτεί, να είμαστε δηλαδή σταθερά και πάντα, δίπλα σε όλους τους πολίτες αλλά και στους δικούς μας ανθρώπους που δίνουν τις μάχες στην πρώτη γραμμή. Στηρίζουμε όλους εκείνους, που έχουν κάνει αποστολή της ζωής τους, να προστατεύουν τους συμπολίτες μας», καταλήγει ο κ. Κουρέτας.