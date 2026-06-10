Προβλήματα για τα φορτηγά των επιχειρήσεων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα – “παράπλευρο δίκτυο” πλέον ο παλιός δρόμος

Νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων των επιχειρήσεων Καρδίτσας και Τρικάλων ζητούν τα δύο Επιμελητήρια, μετά από κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Οι διοικήσεις των δύο Επιμελητηρίων αποφάσισαν να επισκεφθούν το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να ζητήσουν ειδική ρύθμιση για την κυκλοφορία επαγγελματικών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στον οδικό άξονα Καρδίτσας – Τρικάλων, σε ακτίνα έως 30 χιλιομέτρων από την έδρα της επιχείρησης.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά τον χαρακτηρισμό του δρόμου Καρδίτσας – Τρικάλων ως παράπλευρου δικτύου, γεγονός που περιορίζει τη διέλευση βαρέων οχημάτων και υποχρεώνει πολλές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο Ε65, επιβαρυνόμενες με επιπλέον χιλιόμετρα, κόστος καυσίμων και διόδια.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητήριο Καρδίτσας Κώστας Ζυγογιάννης, ο πρόεδρος του Επιμελητήριο Τρικάλων Κώστας Παπαευθυμίου, στελέχη της Αστυνομίας και της Τροχαίας, καθώς και επαγγελματίες των δύο νομών. Όπως έγινε γνωστό, η Αστυνομική Διεύθυνση αναμένεται επίσης να εισηγηθεί υπηρεσιακά υπέρ της ρύθμισης.

Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων τονίζουν ότι το ισχύον καθεστώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς και ζητούν μια μόνιμη λύση που θα επιτρέπει στα τοπικά φορτηγά να κινούνται απρόσκοπτα μεταξύ των δύο νομών χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Γιώργος Δεληχάς, trikalaenimerosi.gr

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