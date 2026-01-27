Πραγματογνώμονας Αναστάσιος Δέδες: Στην έκρηξη υπάρχει συμμετοχή υγραερίου

Ο πραγματογνώμονας Αναστάσιος Δέδες, του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ερευνά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, μίλησε σήμερα στη Λέσχη 97,6 λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το μόνο που μπορώ να πω από την μέχρι τώρα έρευνα που έχω κάνει, είναι ότι στην έκρηξη υπάρχει συμμετοχή υγραερίου.

Το υγραέριο αυτό θα εξετάσουμε να δούμε από πού υπάρχει, από πού υπήρξε διαρροή και αν υπήρχε, και όλα τα υπόλοιπα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην έκρηξη υπάρχει συμμετοχή υγραερίου. Τίποτε άλλο δε μπορώ να πω τώρα.

Συστήματα υπάρχουν για την ανίχνευση, αλλά το μόνο που κάνουνε είναι να εντοπίσουν το υγραέριο να κόψουνε την παροχή και κατευθείαν να χτυπάει βομβητής. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο και μόνο τα συστήματα αυτά, θα πρέπει να συνδυάζονται και με άλλα συστήματα όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, ώστε να μην έχουμε παραγωγή σπινθήρων σε οποιαδήποτε φάση. Άρα και ανίχνευση να υπάρχει, αν κατακλυστεί ένας χώρος από τέτοιο μίγμα εκρήξιμο, θα μπορούσε από σπινθήρα να δημιουργηθεί έκρηξη.

Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά και ψάχνουμε, θα βρεθούν τα πάντα καθώς όλα είναι υπό έρευνα.»

(*) φωτογραφία Θανάσης Καλλιάρας (eurokinissi)