Πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες – Λύση στο πρόβλημα του αποκλεισμού των δημοσίων υπαλλήλων

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα που αναστάτωσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον αποκλεισμό δημοσίων υπαλλήλων από την ανάληψη θέσης άμισθου αντιδημάρχου έρχεται να δώσει υπουργική απόφαση, που αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο άλλαξε η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και μία εβδομάδα. Ετσι, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής δεν μπορούν να αναλάβουν ούτε θέση άμισθου αντιδημάρχου, καθώς η θέση του αντιδημάρχου, βάσει της εγκυκλίου, θεωρείται ότι συνεπάγεται την εφαρμογή του καθεστώτος αναστολής άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Αυτό, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πανικό στις δημοτικές και περιφερειακές Αρχές καθώς όπως όριζε η εγκύκλιος μέχρι και την περασμένη Δευτέρα 7 Ιουλίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και των Περιφερειών έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδίκαιη αναστολή καθηκόντων για τους αντιδημάρχους που είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη ΔΕΠ, ένστολοι ή γιατροί του ΕΣΥ. Σε αρκετές περιπτώσεις, δημοτικές και περιφερειακές Αρχές εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες, καθώς όπως υποστήριζαν η εν λόγω απαγόρευση στην εγκύκλιο, δεν είχε ρητή διατύπωση.

Πάντως, δήμοι αλλά και Περιφέρειες, που στους κόλπους τους είχαν αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες – και μάλιστα με κρίσιμα χαρτοφυλάκια – που προέρχονται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έσπευσαν να περιορίσουν τη… ζημιά, προχωρώντας σε τάχιστη αντικατάστασή τους. Σημειώνεται δε, πως δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις, όπου οι αιρετοί δημόσιοι υπάλληλοι υπέβαλαν την παραίτησή τους, για να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Με αναδρομική ισχύ

Θέλοντας, λοιπόν, να βάλει τέλος σε αυτό το αλαλούμ, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος θα φέρει ρύθμιση με την οποία θα επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς για τους άμισθους αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, ως φαίνεται, θα συνεχίσουν να ασκούν τα αυτοδιοικητικά τους καθήκοντα.

Μάλιστα, η απόφαση αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ, προκειμένου να καλυφθούν και οι αυτοδίκαιες αναστολές καθηκόντων που έχουν ήδη εκδοθεί.

Οπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» ανώτατα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, η εγκύκλιος στην ουσία αφορά περί τους 400 άμισθους αντιδημάρχους σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο θα έχει περιορισμένη ισχύ, καθώς θα καλύψει τους αιρετούς μέχρι και το τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής υπηρεσίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως από 1η Ιανουαρίου 2029, με την ανάληψη καθηκόντων των νέων αυτοδιοικητικών Αρχών, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να πάρουν θέση άμισθου αντιδημάρχου.

Στο μεταξύ, η εν λόγω εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, θέτει το πλαίσιο και για τους αιρετούς, οι οποίοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Για πρώτη φορά, αντιδήμαρχοι, οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, έχουν την επιλογή είτε να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, λαμβάνοντας ειδική άδεια 60 ημερών κατ’ έτος και έξοδα παράστασης, είτε να βγουν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών, εισπράττοντας αντιμισθία, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Μάλιστα, την απόφαση αυτή θα πρέπει να την πάρουν μέχρι και τις 17 Ιουλίου, οπότε και εκπνέει η προθεσμία.

trikalaenimerosi.gr (από το ρεπορτάζ της Έφης Σαλτού στα ΝΕΑ)