“Πράσινο φως” από το ΥΠΕΣ για 44 προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων

Νέες (πέντε συνολικά) αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη, δίνουν το «πράσινο φως» για 1.574 προσλήψεις σε Δήμους.

Αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες.

Η πλειονότητα των προσλήψεων αφορά υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι η καθαριότητα, ο φωτισμός και η ύδρευση, ενώ ένα σημαντικό μέρος καλύπτει ανάγκες σε υπηρεσίες που λειτουργούν με την καταβολή αντιτίμου από τους πολίτες.

Σύμφωνα με την κατανομή στον Δήμο Τρικκαίων εγκρίθηκε η πρόσληψη 44 ατόμων.

