Πράσινο Ταμείο: Aποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων σε 14 πληγέντες δήμους της Θεσσαλίας

«Προχωράμε στο να επουλώσουμε, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος κατά την έναρξη του τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Προσαρμογή της Θεσσαλίας στην Κλιματική Αλλαγή, που διεξάγεται στη Λάρισα, από το πρωί της Τετάρτης, στον Μύλο του Παππά.

Στο σεμινάριο που διεξάγεται δια ζώσης και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαρτίου, συζητείται το στρατηγικό έργο LIFE-IP AdaptInGR, με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων, ενώ στόχος είναι η σύνταξη δέσμης πολιτικών και δράσεων, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των πόλεων. Παράλληλα, με βάση τα δεδομένα και την εμπειρία από τα φυσικά φαινόμενα που «πλήγωσαν» την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και της Θεσσαλίας, αναμένεται να χαρτογραφηθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους στο μέλλον.

«Φιλοξενούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τριήμερη εκδήλωση, ένα σεμινάριο αναφορικά με τις προκλήσεις που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή, αλλά και το γεγονός ότι η Θεσσαλία και ο Δήμος Λαρισαίων, 2,5 περίπου χρόνια πριν, βίωσαν πραγματικά πολύ έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Μαμάκος συμπληρώνοντας ότι «η επιλογή της Λάρισας, για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου σχεδιασμού, έχει επίσης τον συμβολισμό της, με δεδομένο ότι εδώ υλοποιείται το πρόγραμμα LIFE, το οποίο αποτελεί βάση του σημερινού σεμιναρίου και αποτελεί την εθνική πολιτική στο κομμάτι αυτό».

«Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται η συνεργασία των θεσμικών φορέων κεντρικής διοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων στη διαμόρφωση εκείνων των πολιτικών που θα κάνουν τις πόλεις μας πιο ανθεκτικές, να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο να άρουμε τις συνέπειες στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την επέλαση των φυσικών φαινομένων και σε κάθε περίπτωση να μπορέσουμε να νιώσουμε και να εμπεδώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους συμπολίτες μας. Ειδικά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τα φυσικά φαινόμενα και οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Προσπαθούμε να επουλώσουμε, να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εμπεδώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους πολίτες», κατέληξε ο δήμαρχος Λαρισαίων.

Χαιρετισμό απηύθυναν μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, κι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ενώ προέβησαν και σε σχετικές δηλώσεις.

«Το σεμινάριο όλο αυτό, η προετοιμασία και η δουλειά που γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έχει σαν να ήταν προσαρμοσμένο να κουμπώνει σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Αυτό ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Επομένως, αυτά που συνέβησαν, δηλαδή ο Ντάνιελ, ο Ηλίας, ο Μπάιρον και όλα αυτά είναι απόνερα μίας κατάστασης στην οποία εμείς πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Και πρέπει πάντοτε να είμαστε έτοιμοι – έχουμε πάρει το μήνυμα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο κ.Κουρέτας.

«Το Πράσινο Ταμείο είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των επιταγών της πολιτείας και έχει αποστολή του την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Γι αυτό το σκοπό, άλλωστε, τρέχει σήμερα που μιλάμε το πρόγραμμα για την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου στους Δήμους σε δεκατέσσερις πληγέντες δήμους της Θεσσαλίας, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα, η οποία μάλιστα είναι δικαιούχος περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το πρόγραμμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης.

Και να πω επίσης, επειδή υπάρχει μια κινητικότητα έντονη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η προθεσμία που αρχικά έληγε στις 30 Μαρτίου 2026 παρατάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χθεσινή πρόσφατη μέχρι 30/9, οπότε και οι δήμοι, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν ετοιμάσει τις προτάσεις τους, έχουν τον χρόνο να προετοιμάσουν.

Τις επόμενες ημέρες

Το σεμινάριο, το οποίο συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη και μεθαύριο, Παρασκευή, δομείται σε τέσσερις επιμέρους ενότητες:

Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 09.00-12.30

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα απευθύνεται κυρίως σε τεχνικές και άλλες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας καθώς και σε μηχανικούς και μελετητές έργων.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 13.00-16.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Η ενότητα απευθύνεται σε στελέχη υπηρεσιών των Δήμων και άλλων φορέων που εδρεύουν στη Θεσσαλία, επαγγελματιών από τον τομέα της υγείας, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (πχ. εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών).

Στο τέλος της ενότητας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην πιλοτική εφαρμογή έργου LIFE-IP AdaptInGR του Δήμου Λαρισαίων (2ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο Λάρισας).

Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 09.00-16.00

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Η ενότητα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων στη Θεσσαλία (πχ. Γεωργοί, γεωπόνοι), σε σχετικές υπηρεσίες και φορείς (πχ. ΔΑΟΚ, Διεύθυνση Δασών, δασαρχεία, εκπρόσωποι ΟΦΥΠΕΚΑ, κλπ.), σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, και φορείς που εκπροσωπεύουν την κοινωνία των πολιτών.

Στο τέλος της ενότητας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον Ιπποκράτειο Τόπο.

Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/GhxE6ivrVugFdaeFA