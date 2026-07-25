“Πράσινο Σημείο”: Σε φάση κατασκευής ο νέος χώρος απόθεσης ογκωδών αντικειμένων του Δήμου Τρικκαίων στο Ριζαριό

Λύσεις σε θέματα απόρριψης ογκωδών αντικειμένων δίνει το “Πράσινο Σημείο” που κατασκευάζει ο Δήμος Τρικκαίων στο Ριζαριό (στη θέση «νησί», κοντά στον βιολογικό καθαρισμό). Στον συγκεκριμένο χώρο θα απορρίπτονται ογκώδη και διαφορετικών ειδών απορρίμματα (καναπέδες, χαλιά, κλαδιά, βαριά και ογκώδη αντικείμενα, συγκεκριμένα είδη οικιακών αποβλήτων μετά τη διαλογή τους στην πηγή κ.α.). Ουσιαστικά πρόκειται για έναν χώρο σύγχρονο, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές που συμπληρώνει τα υπόλοιπα έργα του Δήμου Τρικκαίων για τα απορρίμματα, και συγκεκριμένα,

– τη ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων) που κατασκευάζεται για να αντικαταστήσει τον ΧΥΤΑ, με προϋπολογισμό περί τα 35 εκ. €

– τον νέο ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), που ήδη λειτουργεί, μαζί με προμήθεια αυτοσυμπιεζόμενων κοντέινερς και πολυμηχανήματος

– την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), που έχει ολοκληρωθεί.

Το έργο επισκέφθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Ντιντής, ενημερωθέντες για την πορεία του κατασκευαστικού τμήματος στο κτήριο. Το έργο ανέλαβε η εταιρεία «Γκέκας Τεχνική ΟΕ» με προϋπολογισμό 655.000€ και οι εκπρόσωποί της ενημέρωσαν τους κ. Σακκά και Ντιντή για το εναπομείναν τμήμα του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία με την κατασκευή του κτηρίου και συνοδών εγκαταστάσεων για υποδοχή των απορριμμάτων.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός

Διότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του Δήμου Τρικκαίων περιλαμβάνει άλλα 6 υποέργα. Αυτά είναι:

2ο υποέργο: προμήθεια κατάλληλου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (μεταλλικοί κάδοι, απορριμματοκιβώτια (containers) διαφόρων διαστάσεων, παλετοδεξαμενές, πρέσα δεματοποίησης, μηχανήματα (φορτωτή, πλύσης, ζυγιστικό), εξοπλισμό κτηρίου.

3ο υποέργο: προμήθεια 1.400 κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 λίτρων (±10%), κατάλληλων για την απρόσκοπτη λιπασμοτοποίηση των υπολειμμάτων τροφίμων και αποβλήτων κήπου από μεμονωμένα νοικοκυριά.

4ο υποέργο: παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος της οικιακής κομποστοποίησης,

5ο υποέργο: προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών και οχήματος για τη μεταφορά του.

6ο υποέργο: προμήθεια κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής των δύο υποσυστημάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (ρεύμα τροφίμων και ρεύμα πρασίνων), με τη συλλογή, διαχείριση και μεταφοράς τους στην Μ.Ε.Α. Δυτικής Θεσσαλίας (οχήματα, κάδοι).

7ο υποέργο: παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον Δήμο Τρικκαίων για την υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος της χωριστής διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων.

Περιφερειακός Σχεδιασμός

Σημειώνεται, ακόμη, ότι αυτός ο σχεδιασμός έχει ενταχθεί από το 2016 στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το έργο

Ολο το έργο για το «Πράσινο Σημείο» ονομάζεται «Παρεμβάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων α’ προτεραιότητας του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας στον Δ. Τρικκαίων (πράσινο σημείο)». Εχει προϋπολογισμό 3.076.764,64 €. Το έργο εντάχθηκε αρχικώς (Σεπτέμβριος 2022) στο «ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020» και ακολούθησε (Σεπτέμβριος 2024) το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» (Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα»), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη δράση είναι συμβατή με την ένταξη του Δήμου Τρικκαίων στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της ΕΕ.