“Πράσινες” παρεμβάσεις στην κοίτη του Ληθαίου – Θωράκιση από τις πλημμύρες

Τη γνώμη, τις απόψεις και τις προτάσεις των τρικαλινών ζητούν οι υπεύθυνοι του έργου SpongeWorks που υλοποιείται και στα Τρίκαλα, για να συνδιαμορφωθούν δράσεις στους ποταμούς Ληθαίο και Πηνειό.

Το ευρωπαϊκό έργο «SpongeWorks» υλοποιείται από την e-trikala ΑΕ για λογαριασμό του Δήμου Τρικκαίων, με στόχο τη βελτίωση εδαφικών και υδατικών πόρων στα συγκεκριμένα ποτάμια. Ουσιαστικά το έργο δημιουργεί «μέτρα σπόγγου», που περιλαμβάνουν διάφορες γεωργικές και ευρύτερες πρακτικές διαχείρισης, όπως η δημιουργία φυτο-φραχτών, ζωνών ρυθμιστικών λωρίδων και λιμνοδεξαμενών, η αποκατάσταση ποταμών και τυρφώνων, καθώς και η αποκατάσταση δασών και λιβαδιών. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές «γκρι» υποδομές (όπως φράγματα ή αναχώματα), οι λύσεις-σφουγγάρι αποτελούν φυσικές, οικονομικότερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες επιλογές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα — χωρίς τις συχνές αρνητικές παρενέργειες.

Το έργο υλοποιείται σε 3 μεγάλες λεκάνες απορροής στην Ευρώπη: στη λεκάνη του πηνειού, τη Lèze στη Γαλλία και τη Vecht, μια διασυνοριακή λεκάνη ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία όπου το έργο θα εφαρμόσει λύσεις βασισμένες στη φύση για τη συγκράτηση του νερού, την υγεία του εδάφους και την ανθεκτικότητα στο κλίμα, γνωστές ως «μέτρα σφουγγαριού».



Ερωτηματολόγιο

Τι, όμως, λένε οι τρικαλινοί/ες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Πώς πιστεύουν ότι αυτά επηρεάζουν την πόλη και τον τρόπο ζωής; Ποια μέτρα λαμβάνουν οι ίδιοι και ποια μέτρα πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών; Αυτού του εύρους οι ερωτήσεις περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο, που θα βοηθήσει τους υλοποιητές του έργου να κατανοήσουν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να βρεθούν λύσεις για την προστασία της κάθε περιοχής.

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος, «Θέλουμε να ακούσουμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σχετικά με τη λεκάνη απορροής του Πηνειού και τους προβληματισμούς που σχετίζονται με το νερό, αλλά και για τη σχέση σας με τη λεκάνη και την κοινότητά της. Ως κάτοικοι της περιοχής, ή/και γνώστες των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, η συμβολή σας θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη κοινότητα. Τα τοπία του μέλλοντος χτίζονται μαζί.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά, ενώ αποχώρηση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Οι απαντήσεις θα παραμείνουν ανώνυμες και εμπιστευτικές.

Η έρευνα έχει αναπτυχθεί από ερευνητές του Πανεπιστημίου Leibniz του Ανόβερου (Γερμανία), σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του SpongeWorks από το OIEAU (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο Twente (Ολλανδία), το Global Water Partnership- Mediterranean (Ελλάδα), το WWF (Ελλάδα), το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ – ΙΕΥΠ (Ελλάδα) και το SMIVAL (Γαλλία).

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ

Το πρόγραμμα

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SpongeWorks «Συνδημιουργία και Ανάπτυξη Τοπίων Σπόγγου Με Τη Χρήση Μέτρων Φυσικής Συγκράτησης Νερού και Βιώσιμης Διαχείρισης» (2024-2028) υλοποιείται με τη συνεργασία της Global Water Partnership-Mediterranean και πλήθους φορέων. Ο Δήμος Τρικκαίων μετέχει μέσω της e-trikala ΑΕ στο συγκεκριμένο έργο «Horizon Europe SpongeWorks».

